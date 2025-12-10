트럼프 "미국보다 더 강력한 국경 가진 나라는 북한"

▲ 트럼프 미국 대통령

도널드 트럼프 미국 대통령은 9일(현지시간) 자신의 불법 이민 차단 정책으로 인해 미국의 국경이 강력해졌다면서 미국보다 강력한 국경을 지닌 나라로 북한을 꼽았습니다.트럼프 대통령은 이날 펜실베이니아주 마운트 포코노에서 진행한 연설에서 "지금은 역대 가장 탄탄한 국경을 갖고 있다. 우리는 세계에서 가장 강력한 국경 중 하나를 갖고 있다"고 말했습니다.이는 전임 조 바이든 행정부 아래 수많은 불법 이민자가 미국으로 유입됐으나, 자신의 국경 보안 강화 정책으로 이를 시정했다는 점을 강조하는 과정에서 나왔습니다.콩고와 베네수엘라의 교도소에 수감돼 있던 범죄자들이 미국으로 쏟아져 들어왔다는 주장도 곁들였습니다.트럼프 대통령은 그러더니 갑자기 북한을 언급했습니다.그는 "나는 아마도 더 강력한 국경을 가진 나라가 하나 있다고 말하겠다"며 "어디인지 아는가. 그것은 북한"이라고 덧붙였습니다.트럼프 대통령은 "북한은 일곱 겹의 철조망 벽을 갖고 있다. 각각의 벽에는 1백만 볼트의 전류가 흐른다"며 "한 개를 넘으면 다음 장벽에서 죽을 것이다. 한 개를 넘으면 이미 나쁜 상태에 이를 것이다. 철조망 2개를 넘으면 기록을 세운 것"이라고 웃으며 말했습니다.트럼프 대통령은 그러면서 "그러나 우리 국경은 꽤 안전하다"며 국경 강화를 위해 군 병력을 배치한 피트 헤그세스 국방부(전쟁부) 장관과 군에 고마움을 표했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)