EU, 2040년까지 1990년 대비 탄소 배출 90% 감축 합의

▲ 유럽연합 EU

유럽연합 EU가 2040년까지 탄소 배출량을 1990년 배출량 대비 90%까지 줄이기로 합의했습니다.다만 90% 감축분 중 최대 5%p는 해외 탄소 배출권 구매로 대체할 수 있도록 했습니다.유럽의회는 현지시간 10일 성명을 내고 이런 내용의 합의를 발표했습니다.EU의 행정부 격인 집행위원회와 유럽의회, EU 이사회는 전날 밤부터 이어진 회의에서 기후법 최종안에 대한 잠정 합의에 도달했습니다.핵심은 90% 감축치 중 최대 5%p는 해외 탄소배출권으로 채우는 것을 허용한 것으로, 애초 EU 집행위가 제안했던 3%p에 비해 늘었습니다.이에 따라 실제 EU 내부에서 자체적으로 감축해야 하는 탄소 배출량은 85%가 됩니다.나머지 5%는 2036년부터 각국이 EU 외 다른 나라에 돈을 내고 구입한 탄소 배출권으로 충당할 수 있습니다.EU는 이미 2030년까지 1990년 대비 탄소 배출량을 55% 줄이고, 2050년에 넷제로 즉 탄소중립을 달성하려는 목표를 세웠고, 이번 합의는 넷제로로 가는 중간 목표에 해당합니다.EU 내에선 기후 위기 대응에 대한 광범위한 공감대가 있었지만, 최근 보호무역주의가 강화되고 에너지 비용, 산업 경쟁력 등이 우선시되면서 2040년 목표 설정은 민감한 문제로 여겨졌습니다.EU 순회의장국인 덴마크의 라르스 아가르드 기후장관은 "오늘, 유럽은 과학에 기반하며 안보와 경쟁력을 보호하는 명확한 기후 정책 방향을 중심으로 단결했다"며 "이 목표는 경쟁력과 안보를 보호하는 동시에 기후 행동의 필요성을 충족한다"고 밝혔습니다.이번 합의가 법으로 제정되려면 유럽의회와 EU 회원국별로 공식 승인을 거쳐야 합니다.