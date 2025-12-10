美그래미 가수, 자택서 흉기에 피살…용의자는 30대 아들

그래미상 후보에 올랐던 미국의 바리톤 오페라 가수이자 가스펠·재즈 보컬리스트 주빌런트 사익스(71)가 흉기에 찔려 숨지는 비극적인 사건이 발생했다. 살해 용의자는 30대 아들이다.



미국 피플에 따르면 캘리포니아 산타 모니카 경찰은 8일(현지 시각) 밤, 한 가정집에서 발생한 폭행 신고를 받고 출동한 뒤 사익스를 자택 내부에서 여러 차례 칼에 찔린 상태로 발견했다고 밝혔다. 현장에 도착한 구급대원들은 사익스의 사망을 즉시 확인했다.



경찰은 주빌런트 사익스의 아들이자 용의자인 마이카 사익스(31)를 자택에서 발견해 저항 없이 체포했다. 현장에서 흉기도 회수됐으며, 경찰은 해당 사건을 가정 내 사건으로 규정했다. 외부인의 침입 흔적은 없는 것으로 알려졌다.



현재 마이카 사익스는 살인 혐의로 구금 중이며, 보석금은 200만 달러로 책정됐다. 사건은 로스앤젤레스 카운티 지방 검찰청으로 송치돼 기소 여부가 검토될 예정이다.



주빌런트 사익스는 2009년 레너드 번스타인(Leonard Bernstein)의 작품 <Mass> 녹음 작업으로 그래미상 '최우수 클래식 앨범' 부문 후보에 오르며 음악성과 예술적 역량을 인정받았다. 그는 메트로폴리탄 오페라, 도이체 오퍼 베를린, 카네기 홀, 케네디 센터, 바비칸 센터, 할리우드 볼 등 세계적인 공연장을 무대로 활약했으며, 유명 아티스트와의 협업으로도 주목받았다.



고인은 아내와 세 아들을 두었다.







