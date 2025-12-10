"유명인·뉴스 추천 온라인 도박 광고 주의보…딥페이크로 조작"

▲ 한국소비자원

한국소비자원은 최근 딥페이크 등으로 제작된 조작 영상이 온라인 도박 광고에 활용되고 있다며 소비자의 각별한 주의를 당부했습니다.소비자원은 지난 8∼9월 페이스북의 온라인 도박 광고를 모니터링한 결과 딥페이크 등 부당한 방식의 허위 광고 사례가 38건 확인됐다고 오늘(10일) 밝혔습니다.유형별로는 딥페이크로 유명인이나 방송뉴스에서 추천한 것처럼 조작한 사례가 각각 6건(이하 중복포함), 8건이었고 정부·공공기관의 인증, 유명기업·단체 제휴 사칭이 각각 24건, 13건이었습니다.이들 광고는 유명 연예인이나 스포츠 스타가 출연해 해당 온라인 도박 사이트를 언급한 것처럼 영상을 만들거나 우리나라에서 온라인 도박 자체가 불법임에도 기획재정부 등의 명칭·로고와 '공식', '합법' 등의 문구를 사용해 문제가 없는 것처럼 오인하도록 했습니다.광고 게시자는 대부분 확인이 불가능했습니다.소비자원은 조사 결과를 페이스북 운영사인 메타와 공유하는 한편 동일·유사한 광고가 게시되지 않도록 협조를 요청했다고 밝혔습니다.(사진=소비자원 제공, 연합뉴스)