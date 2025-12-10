정기국회 마지막날 '입법 충돌'…오늘부터 임시국회

<앵커>



정기국회 마지막 날이었던 어제(9일) 국회 본회의가 여야의 대치 끝에 파행됐습니다. 여야가 내란재판부 설치법 등을 두고 여전히 강경하게 맞서고 있어, 연말 정치권은 더욱 얼어붙을 전망입니다.



김보미 기자입니다.



<기자>



광주를 찾아 현장 최고위원회를 연 민주당은 어제 국회 본회의가 파행된 건 국민의힘 때문이라고 비판했습니다.



국민의힘이 민생법안 처리마저 필리버스터로 막았다며, "정쟁을 위해 민생법안마저 발목 잡는다", "국민 포기 정당"이라고 비판했습니다.



민주당은 국민의힘이 반발하고 있는 내란전담재판부 설치법 등을 계속 추진하겠다고 밝혔습니다.



[정청래/민주당 대표 : 내란 전담 재판부와 2차 종합 특검 등 가용할 수 있는 모든 방법을 동원해 아직도 지속되고 있고 아직도 준동하고 있는 내란세력에 대한 완전한 척결을 위해 노력해야 할 것입니다.]



공세 수위를 끌어올리고 있는 국민의힘은 오늘 아침부터 국회에서 천막 농성에 돌입했습니다.



민주당의 사법 개혁안 등을 '사법파괴 5대 악법'과 '입틀막 3대 악법'으로 이름 짓고, 합의가 안 된 모든 법안에 대해서는 앞으로도 필리버스터로 저지하겠다고 밝혔습니다.



앞서 어제 본회의에서는 모두 62건의 법안을 처리할 예정이었지만 국민의힘의 필리버스터를 허용 여부를 두고 여야의 충돌 끝에 파행했습니다.



국민의힘은 통일교의 민주당 인사 후원 의혹과 관련해 민중기 특검을 고발하는 등 대여 공세의 고삐를 강화하겠다는 계획입니다.



사실 관계 파악이 우선이라며 말을 아껴온 민주당 지도부는 윤영호 전 통일교 세계본부장의 오늘 결심 공판을 지켜보며 대응 수위를 고심할 전망입니다.



(영상취재 : 박현철, 영상편집 : 남 일)