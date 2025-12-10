경찰, '개인정보 유출' 쿠팡 이틀째 압수수색…유출 경위 확인

▲ 9일 서울 송파구 쿠팡 본사에서 압수수색을 마친 경찰 관계자들이 상자를 들고 이동하고 있다.

경찰이 대규모 개인정보 유출 사태를 빚은 쿠팡에 대한 강제수사를 이틀째 이어가고 있습니다.서울경찰청 사이버수사과는 오늘(10일) 오전 11시쯤부터 서울 송파구 쿠팡 본사 사무실에 대한 압수수색을 진행 중입니다.쿠팡의 보유 자료를 확보하기 위해 전날 마무리되지 않은 압수수색을 이어가는 차원입니다.경찰은 전날 약 10시간 동안 쿠팡을 압수수색했습니다.쿠팡의 보유 자료가 방대한 만큼 전산 기록 등 자료 확보에 오랜 시간이 소요되리라는 것이 경찰 안팎의 관측입니다.압수수색영장에는 중국 국적 전직 직원이 정보통신망법상 정보통신망 침입·비밀 누설 등 혐의를 받는 피의자로 적시됐습니다.경찰은 개인정보 유출 범행에 사용된 IP를 확보해 이 유출자를 쫓는 한편, 쿠팡의 내부 고객정보 관리 시스템의 기술적 취약성도 따져보고 있습니다.아울러 압수수색으로 확보한 자료 등을 토대로 개인정보 유출 경로와 원인 등을 종합적으로 규명할 예정입니다.(사진=연합뉴스)