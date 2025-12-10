엄지성·양민혁, 챔피언십서 '코리안 더비'…스완지시티 1대 0 승리

이미지 확대하기

▲ 엄지성

이미지 확대하기

국가대표 공격수 엄지성(스완지시티)이 잉글랜드 프로축구 챔피언십(2부)에서 이뤄진 '대표팀 후배' 양민혁(포츠머스)과 '코리안 더비'에서 승리를 거뒀습니다.스완지시티는 영국 웨일스의 스완지닷컴 스타디움에서 열린 포츠머스와 2025-2026 챔피언십 20라운드 홈 경기에서 1대 0으로 이겼습니다.2연승을 달린 스완지시티(승점 23)는 18위로 올라섰고, 포츠머스(승점 17)는 3연패에 빠지며 강등권인 22위에 그쳤습니다.이 경기는 엄지성과 양민혁의 코리안 더비로 눈길을 끌었습니다.엄지성은 스완지시티의 왼쪽 날개로, 양민혁 역시 포츠머스의 오른쪽 날개로 각각 선발 출전했습니다.두 선수의 활약은 기대에 미치지는 못했습니다.엄지성은 후반 27분 교체될 때까지 한 차례 유효슈팅만 기록했고, 양민혁은 후반 25분 교체돼 나갈 때까지 슈팅을 기록하지 못했습니다.소파스코어는 엄지성에게 평점 6.6을, 양민혁에게 평점 6.7을 줬습니다.스완지시티는 후반 33분에 터진 리엄 컬런의 결승골로 1대 0으로 승리했습니다.(사진=스완지시티 SNS 캡처, 연합뉴스)