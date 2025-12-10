미, 중국의 일 전투기 레이더 조준에 "지역 평화에 도움 안 돼"

▲ 미국 국무부 청사

미국 국무부는 중국군 항공모함 함재기가 지난 6일 일본 오키나와 인근 공해상에서 일본 자위대 전투기에 '레이더 조준'을 한 데 대해 "지역의 평화와 안정에 도움이 되지 않는다"고 비판했습니다.로이터 통신에 따르면 국무부 대변인은 "중국의 행동들은 지역의 평화와 안정에 도움이 되지 않는다"며 "미일동맹은 그 어느 때보다 강력하고 단합돼 있다"고 밝혔습니다.국무부 대변인은 이어 "우리의 동맹국인 일본에 대한 우리의 공약은 흔들림이 없으며, 우리는 이 문제와 다른 문제들에 대해 긴밀히 연락하고 있다"고 강조했습니다.이는 미국 트럼프 행정부가 '레이더 조준' 상황 발생 이후 처음 중국에 대한 비판 입장을 발표한 것입니다.일본 정부 발표에 따르면 지난 6일 일본 오키나와 섬 남동쪽 공해 상공에서 중국군 J-15 함재기가 일본 항공자위대 F-15 전투기에 레이더를 조사(照射·겨냥해서 비춤)했습니다.이에 대해 일본은 중국에 항의하고 재발 방지를 요구했으나 중국이 오키나와 주변에서 무력시위를 이어가면서 중일 간에 긴장이 고조되고 있습니다.(사진=연합뉴스)