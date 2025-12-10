국민의힘 인요한 의원 사퇴…"계엄 후 불행, 미래 위해 극복해야"

▲ 국민의힘 인요한 의원이 10일 서울 여의도 국회 소통관에서 의원직 사퇴 발표 기자회견을 하고 있다.

이미지 확대하기

▲ 국민의힘 인요한 의원이 10일 서울 여의도 국회 소통관에서 의원직 사퇴 발표 기자회견을 마친 후 차량으로 향하고 있다.

국민의힘 비례대표인 인요한 의원이 국회의원직을 사퇴한다고 오늘(10일) 밝혔습니다.인 의원은 오늘 국회에서 기자회견을 열고 "지난 1년 반 동안의 의정활동을 마무리하고 국회의원직을 떠나 본업으로 돌아가길 희망한다"고 밝혔습니다.인 의원은 "희생 없이는 변화가 없다"며 "저 자신부터 모든 기득권을 내려놓고 본업에 복귀해 국민 통합과 국가 발전에 기여하고자 한다"고 사퇴 이유를 밝혔습니다.인 의원은 작년 4·10 총선에서 비례대표로 당선돼 의정 활동을 해왔습니다.인 의원은 "오직 진영 논리만을 따라가는 정치 행보가 국민을 힘들게 하고 국가 발전에 장애물이 되고 있다"며 "흑백 논리와 진영 논리는 벗어나야지만 국민 통합이 가능하다"고 말했습니다.인 의원은 그러면서 "윤석열 정부의 계엄 이후 지난 1년간 이어진 불행한 일들은 대한민국 미래를 위해 극복해야 할 일"이라고 말했습니다.또 "지난 130년 동안 대한민국에 기여·헌신해온 제 선조들의 정신을 이어가고자 한다"며 "특히 인도주의적 실천은 앞으로도 제가 지켜야 할 소중한 가치"라고 말했습니다.인 의원이 의원직 사퇴 의사를 표명함에 따라 비례대표 다음 순번이자 당 조직강화특별위원회 위원인 이소희 변호사가 의원직을 승계할 예정입니다.(사진=연합뉴스)