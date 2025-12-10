국민의힘 인요한 의원 사퇴…"계엄 후 불행, 미래 위해 극복해야"

▲ 국민의힘 인요한 의원이 10일 서울 여의도 국회 소통관에서 의원직 사퇴 발표 기자회견을 하고 있다.
국민의힘 비례대표인 인요한 의원이 국회의원직을 사퇴한다고 오늘(10일) 밝혔습니다.
인 의원은 오늘 국회에서 기자회견을 열고 "지난 1년 반 동안의 의정활동을 마무리하고 국회의원직을 떠나 본업으로 돌아가길 희망한다"고 밝혔습니다.
인 의원은 "희생 없이는 변화가 없다"며 "저 자신부터 모든 기득권을 내려놓고 본업에 복귀해 국민 통합과 국가 발전에 기여하고자 한다"고 사퇴 이유를 밝혔습니다.
인 의원은 작년 4·10 총선에서 비례대표로 당선돼 의정 활동을 해왔습니다.
▲ 국민의힘 인요한 의원이 10일 서울 여의도 국회 소통관에서 의원직 사퇴 발표 기자회견을 마친 후 차량으로 향하고 있다.
인 의원은 "오직 진영 논리만을 따라가는 정치 행보가 국민을 힘들게 하고 국가 발전에 장애물이 되고 있다"며 "흑백 논리와 진영 논리는 벗어나야지만 국민 통합이 가능하다"고 말했습니다.
인 의원은 그러면서 "윤석열 정부의 계엄 이후 지난 1년간 이어진 불행한 일들은 대한민국 미래를 위해 극복해야 할 일"이라고 말했습니다.
또 "지난 130년 동안 대한민국에 기여·헌신해온 제 선조들의 정신을 이어가고자 한다"며 "특히 인도주의적 실천은 앞으로도 제가 지켜야 할 소중한 가치"라고 말했습니다.
인 의원이 의원직 사퇴 의사를 표명함에 따라 비례대표 다음 순번이자 당 조직강화특별위원회 위원인 이소희 변호사가 의원직을 승계할 예정입니다.
(사진=연합뉴스)