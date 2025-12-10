빌보드 싱글차트서 '골든' 5위…24주 연속 진입

▲ 넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스' 속 한 장면

넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스' OST ' 골든'(Golden)이 미국 빌보드 메인 싱글 차트 '핫 100' 5위를 기록했습니다.현지시간 9일 공개된 최신 차트에 따르면 '골든'은 5위를 지키며 싱글 차트에 24주 연속 진입했습니다.지난주 2위였던 '골든'은 성탄절을 앞두고 차트 상위권을 차지한 캐럴에 자리를 내줬습니다.'핫 100' 정상은 머라이어 캐리의 '올 아이 원트 포 크리스마스 이즈 유'(All I Want For Christmas Is You)가 차지했는데, 이 노래는 통산 19주째 1위에 오르며 '핫 100' 역사상 최장기간 1위 타이를 기록했습니다.또한 왬의 '라스트 크리스마스'(Last Christmas)가 2위, 브렌다 리의 '록킨 어라운드 더 크리스마스 트리'(Rockin' Around the Christmas Tree)가 3위에 오르는 등 '톱 10' 가운데 7곡이 캐럴로 채워졌습니다.하이브의 글로벌 걸그룹 캣츠아이의 '가브리엘라'(Gabriela)는 55위로 통산 20주째 싱글 차트를 지켰습니다.빌보드 메인 앨범차트 '빌보드 200'에서는 '케이팝 데몬 헌터스' OST 앨범이 3위에 올랐습니다.그룹 스트레이 키즈는 신보 '두 잇'(DO IT)이 4위, 앞서 발매한 정규 앨범 '카르마'(KARMA)가 50위를 차지했습니다.캣츠아이는 '뷰티풀 카오스'(Beautiful Chaos)가 28위, '소프트 이즈 스트롱'(Soft Is Strong·SIS)이 154위에 자리했습니다.엔하이픈의 '디자이어 : 언리시'(Desire : Unleash)는 154위로 앨범 차트에 재진입했고, 코르티스의 '컬러 아웃사이드 더 라인즈'(Color Outside The Lines)는 169위를 기록했습니다.(사진=넷플릭스 제공, 연합뉴스)