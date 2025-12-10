'케데헌' 매기 강 감독 옥관문화훈장…'대한민국 콘텐츠대상'

▲ 매기 강 감독이 지난 9월 21일 부산 해운대구 우동 영화의전당에서 열린 제30회 부산국제영화제 '케이팝 데몬 헌터스' 오픈토크에서 관객들에게 인사하고 있다.

넷플릭스 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스'를 연출한 매기 강 감독이 옥관문화훈장을 받습니다.문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원은 오늘(10일) 오후 서울 강남 코엑스에서 '2025 대한민국 콘텐츠대상 시상식'을 열고 강 감독을 비롯해 콘텐츠산업 발전에 기여한 관계자 24명과 15개 우수 작품에 대한 정부포상과 상장을 수여합니다.올해는 관계자 포상으로 기존 해외진출유공, 방송영상산업발전유공, 게임산업발전유공에 더해 콘텐츠산업발전유공 부문을 신설해 4개 부문에서 24명을 시상합니다.문화훈장을 받는 매기 강 감독은 넷플릭스 역사상 가장 인기 있는 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스'를 연출해 K-컬처, K-팝 및 연관산업의 해외 진출에 기여한 공로를 인정받았습니다.드라마 '폭싹 속았수다'를 연출한 바람픽쳐스의 김원석 연출과 '눈물의 여왕'을 집필한 박지은 작가는 방송영상산업발전 분야 문화포장을 받습니다.해외진출 분야 대통령 표창에는 ㈜팬엔터테인먼트 박영석 대표이사와 스튜디오슬램 주식회사 윤현준 대표이사가 이름을 올렸습니다.방송영상산업발전 분야에서는 한국방송작가협회 모은설 작가가, 게임산업발전 분야에서는 시프트업 김형태 대표이사와 넥슨코리아 박정무 부사장이 각각 대통령 표창을 받습니다.우수 작품으로는 만화, 애니메이션, 캐릭터 등 3개 부문 15개 작품이 선정됐습니다.만화 '전지적 독자 시점'과 애니메이션 '킹 오브 킹스', 캐릭터 '달님이'가 대통령상의 영예를 안았습니다.최휘영 문체부 장관은 "우리 콘텐츠산업이 지속적으로 세계로 도약할 수 있도록 전방위적인 지원을 아끼지 않겠다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)