뉴스

[자막뉴스] 한물 간 워너 샀다고 욕먹었는데…'버핏인가?' 하룻밤 900억 '대반전'

김민정 기자
작성 2025.12.10 11:18 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
국내 최대 기관투자자 국민연금이 워너브러더스 주식을 사들이자마자 넷플릭스와 파라마운트의 인수 경쟁이 시작돼 워너브러더스 주가가 폭등했습니다.

국민연금의 평균 매수단가보다 무려 156% 오른 것으로 나타났습니다.

어제(9일) 미국 증권거래위원회 공시에 따르면 국민연금은 지난 3분기 말 기준 워너브러더스 373만 9,332주를 보유했습니다.

이 중 11주를 제외한 나머지를 올해 신규 매수했는데, 특히 보유량의 96%를 미 증시가 약세를 보였던 올해 1분기에 저가 매수했습니다.

공시 분석 플랫폼 웨일위즈덤이 추정한 국민연금의 워너브러더스 평단가는 주당 10.63 달러, 현지시간 8일 뉴욕 증시에서 27.23달러에 마감해 매수가보다 156% 올랐습니다.

국민연금이 4분기 들어 이 주식을 팔지 않았다면 6,200만 달러, 한화로는 약 910억 원 수준의 평가이익을 기록할 것으로 추산됩니다.

국민연금이 워너브러더스의 피인수 가능성을 미리 눈여겨봤을 가능성도 거론됩니다.

해리포터, 배트맨 같은 유명 지식재산권을 보유한 워너브러더스 주가는 케이블TV 사업부의 부진으로 2021년 고점에서 최대 90%까지 하락했습니다.

스트리밍 시대가 오면서 워너브러더스가 수익성이 줄고 이자 비용이 늘어나 금융투자업계에서는 피인수설이 제기되고 있었습니다.

국민연금은 지난 3분기 말 기준 넷플릭스 액면분할 전 주식도 약 927만주 갖고 있습니다.

최근 워너브러더스 인수 계획을 밝힌 넷플릭스는 재무 부담 우려로 주가가 부진을 겪고 있는데, 2014년부터 넷플릭스에 장기투자해 온 국민연금의 평단가는 여전히 현재 넷플릭스 주가의 8분의 1 수준입니다.

이 밖에 국민연금은 월트디즈니, 폭스 등 미국 엔터테인먼트, 미디어 산업 전반에 분산 투자에 나서고 있습니다.

(취재 : 김민정, 영상편집 : 이승진, 제작 : 디지털뉴스부)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
경제 365
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
김민정 기자 사진
김민정 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지