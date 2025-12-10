[자막뉴스] 한물 간 워너 샀다고 욕먹었는데…'버핏인가?' 하룻밤 900억 '대반전'

국내 최대 기관투자자 국민연금이 워너브러더스 주식을 사들이자마자 넷플릭스와 파라마운트의 인수 경쟁이 시작돼 워너브러더스 주가가 폭등했습니다.



국민연금의 평균 매수단가보다 무려 156% 오른 것으로 나타났습니다.



어제(9일) 미국 증권거래위원회 공시에 따르면 국민연금은 지난 3분기 말 기준 워너브러더스 373만 9,332주를 보유했습니다.



이 중 11주를 제외한 나머지를 올해 신규 매수했는데, 특히 보유량의 96%를 미 증시가 약세를 보였던 올해 1분기에 저가 매수했습니다.



공시 분석 플랫폼 웨일위즈덤이 추정한 국민연금의 워너브러더스 평단가는 주당 10.63 달러, 현지시간 8일 뉴욕 증시에서 27.23달러에 마감해 매수가보다 156% 올랐습니다.



국민연금이 4분기 들어 이 주식을 팔지 않았다면 6,200만 달러, 한화로는 약 910억 원 수준의 평가이익을 기록할 것으로 추산됩니다.



국민연금이 워너브러더스의 피인수 가능성을 미리 눈여겨봤을 가능성도 거론됩니다.



해리포터, 배트맨 같은 유명 지식재산권을 보유한 워너브러더스 주가는 케이블TV 사업부의 부진으로 2021년 고점에서 최대 90%까지 하락했습니다.



스트리밍 시대가 오면서 워너브러더스가 수익성이 줄고 이자 비용이 늘어나 금융투자업계에서는 피인수설이 제기되고 있었습니다.



국민연금은 지난 3분기 말 기준 넷플릭스 액면분할 전 주식도 약 927만주 갖고 있습니다.



최근 워너브러더스 인수 계획을 밝힌 넷플릭스는 재무 부담 우려로 주가가 부진을 겪고 있는데, 2014년부터 넷플릭스에 장기투자해 온 국민연금의 평단가는 여전히 현재 넷플릭스 주가의 8분의 1 수준입니다.



이 밖에 국민연금은 월트디즈니, 폭스 등 미국 엔터테인먼트, 미디어 산업 전반에 분산 투자에 나서고 있습니다.



(취재 : 김민정, 영상편집 : 이승진, 제작 : 디지털뉴스부)