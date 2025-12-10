서울교육청 "2033학년도 대입, 내신·수능 절대평가 전환해야"

▲ 2026학년도 대학수학능력시험 성적표가 배부된 지난 5일 서울 광진구 광남고등학교에서 고3 수험생이 수능 성적표를 받고 있다.

서울시교육청이 현 초등학교 5학년이 대학에 가는 2033학년도부터 내신과 수능을 모두 절대평가로 전환하는 대입 개편안을 제안했습니다.서울시교육청은 오늘(10일) '미래형 대입 제도 제안'을 발표하고, 과도한 입시 경쟁을 해소하기 위해 현재의 9등급 상대평가 체제를 5단계 절대평가로 바꿔야 한다고 주장했습니다.개편안에 따르면 2033학년도부터는 수시와 정시 모집이 하나로 통합돼 2학기 기말고사가 끝난 11월 이후에 전형이 진행되며, 수능에는 서술형과 논술형 문항이 도입됩니다.특히 학령인구가 현재의 절반 수준으로 급감할 것으로 예상되는 2040학년도에는, 수능 자체를 폐지하고 대학에 선발 자율권을 줘야 한다는 장기 구상도 제시했습니다.당장 현재 고등학교 1학년에게 적용되는 2028학년도 입시부터는 수도권 대학의 '정시 40% 선발' 권고를 폐지하고, 지역 균형 선발을 확대할 것을 요구했습니다.서울시교육청은 이번 제안이 학생 성장 중심의 교육을 정착시키기 위한 것이라며, 국가교육위원회 등과 협의해 제도 개선을 추진하겠다고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)