[자막뉴스] "장발장에 이어 안중근 이순신까지?" "미화가 선 넘었다"

배우 조진웅이 과거 소년범 이력 논란으로 은퇴를 선언한 뒤 일각에서 조씨를 두둔하는 목소리가 나오는 가운데 '조진웅이 이순신이다'라는 문구가 적힌 포스터까지 등장했습니다.



SNS 등에는 검은색 배경 위에 "We are Woong", "조진웅이 이순신이다"라는 문구가 적힌 정체불명의 포스터가 확산하고 있습니다.



이 포스터를 만든 거로 보이는 '제2의 인생 보장 위원회'는 "우리가 조진웅이다"라는 문구도 적어놨습니다.



포스터 양옆으로도 "강도·강간 전과 없는 자만 돌을 던져라", "더불어 사는 삶, 제2의 인생 보장하라"는 문구가 함께 적혔고, 중앙에는 안중근 의사를 떠올리게 하는 약지가 짧은 손바닥 이미지도 배치됐습니다.



온라인상에서는 비판이 쏟아지고 있습니다.



인터넷 커뮤니티와 SNS 등에는 "이순신 장군을 왜 끌어들이냐" "미화가 선을 넘었다"는 반응이 나오고 있습니다.



앞서 조진웅은 지난 6일 고등학생 시절 강도 등 중범죄를 저질러 보호처분을 받은 사실이 드러났고, 논란이 커지자 영화배우에서 전격 은퇴했습니다.



이를 두고 친여권 성향 방송인 김어준 씨 등은 조진웅을 장발장에 비유하면서 "소년범이 훌륭한 배우로 성장하는 스토리는 우리 사회에선 용납할 수 없는 이야기냐며 조씨를 두둔하기도 했습니다.



