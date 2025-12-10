'제2의 제니' 누가 될까…지코, "나랑 듀엣 할 사람?" 공개 모집

아티스트 겸 프로듀서 지코(ZICO)가 신곡을 함께할 듀엣 파트너를 찾아 나섰다.



지코는 9일 오후 10시 공식 SNS에 "DUET, anyone?"(듀엣 할 사람?)이라는 글과 함께 짧은 영상 한 편을 게재했다. 영상에는 곡 작업 중인 지코의 모습이 담겼다. 경쾌한 멜로디와 비트에 맞춰 흥겹게 리듬을 타던 그는 "너무 좋은데 같이 할 사람을 못 찾았다"라고 아쉬워했다. 이에 누군가가 SNS에 올려보라 권유하고, 지코는 이를 흔쾌히 받아들인다.



앞서 지코는 블랙핑크 제니의 'like JENNIE' 작사·작곡에 참여하고 일본 유명 뮤지션 m-flo와 협업한 'EKO EKO', 피처링으로 함께한 애쉬아일랜드의 '괜찮아 (Feat. ZICO)', 기리보이의 'My Job is Cool (Feat. ZICO, J-Tong)' 등 다수 곡을 선보였다. 지난해 4월 제니와 함께 부른 곡 'SPOT!(feat.JENNIE)' 역시 발표와 동시에 큰 인기를 끌었다. 다양한 뮤지션과 꾸준히 협업하며 독보적 스펙트럼을 확장해 온 지코가 어떤 아티스트와 새로운 음악적 시도를 이어갈지 글로벌 팬들의 이목이 집중된다.



한편 지코는 변함없이 '열일'을 예고했다. 지코는 내년 2월 7일 일본 도쿄에 위치한 게이오 아레나 도쿄에서 단독 콘서트 '2026 ZICO LIVE : TOKYO DRIVE'를 개최한다. 일본에서 8년 만에 열리는 그의 단독 공연이다. 지코는 'SPOT! (feat. JENNIE)', '아무노래', '새삥 (Prod. ZICO) (Feat. 호미들)', 'Artist', 'Okey Dokey' 등 수많은 인기곡 중 엄선한 노래들로 세트리스트를 채울 예정이다.







