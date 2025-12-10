뉴스

[속보] 국힘 인요한, 의원직 사퇴 표명…"기득권 내려놓고 통합 기여"

유영규 기자
작성 2025.12.10 10:12 수정 2025.12.10 10:24 조회수
▲ 국민의힘 인요한 의원이 10일 국회 소통관에서 현안 관련 기자회견을 하고 있다.
 
국민의힘 비례대표인 인요한 의원이 오늘(10일) 의원직 사퇴를 전격 선언했습니다.

작년 4·10 총선에서 비례대표로 당선돼 의정활동을 한 지 1년 6개월여 만입니다.

인 의원은 오늘 국회에서 기자회견을 열고 "저는 지난 1년 반 동안의 의정활동을 마무리하고 국회의원직을 떠나 본업으로 돌아가길 희망한다"고 밝혔습니다.

그러면서 "저 자신부터 모든 기득권을 내려놓고 본업에 복귀해 국민 통합과 국가 발전에 기여하고자 한다"고 덧붙였습니다.

인 의원이 사퇴 의사를 표명하면서 비례대표 다음 순번인 당 조직강화특별위원회 위원인 이소희 변호사가 의원직을 승계하게 됩니다.

'대한민국 1호 특별귀화자' 출신인 인 의원은 2023년 10월 23일 김기현 대표 재임 시절 국민의힘 혁신위원장으로 위촉돼 윤석열 정부 당시 집권 여당의 내부 혁신을 이끌다 42일 만에 물러난 바 있습니다.

혁신위원장으로서 총선에 출마하지 않겠다고 선언한 적도 있지만, 지난 총선에서 국민의힘 비례대표 위성정당인 국민의미래 비례대표 8번 순번을 받아 당선됐습니다.
 
(사진=연합뉴스)
유영규 기자 사진
유영규 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

