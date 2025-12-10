신동엽, 'SBS 연기대상' 9년 연속 진행 확정…채원빈X허남준과 3MC 호흡

방송인 신동엽과 배우 채원빈, 허남준이 '2025 SBS 연기대상' 3MC로 확정됐다.



'2025 SBS 연기대상'이 오는 31일 수요일 오후 9시로 방송을 확정한 가운데, 신동엽X채원빈X허남준이 MC를 맡아 SBS 드라마의 한 해를 정리한다.



'SBS 연기대상의 상징' 신동엽은 9년 연속 MC 자리를 맡아 재치 있는 입담과 국민 MC다운 농익은 진행 내공으로 시상식의 품격을 높인다. 9번째 진행이라는 새로운 기록을 세우며 'SBS 연기대상'의 상징적 존재가 된 신동엽의 활약에 관심이 집중된다.



여기에 채원빈과 허남준이 'SBS 연기대상'의 새 얼굴로 나선다. 두 사람은 각각 상반기 방송될 SBS 메가 IP 드라마 '오늘도 매진했습니다'와 '멋진 신세계'의 주연으로 발탁, SBS 흥행 계보를 잇는 젊은 주역인지라 'SBS 연기대상' MC 참여가 더욱 의미를 더한다. 또한 신동엽과 함께 'SBS 연기대상' MC 호흡을 맞추는 만큼 유쾌한 티키타카 케미스트리가 뿜어져 나올 것으로 기대된다.



이번 'SBS 연기대상'의 콘셉트는 '갓(god) 스브스'다. SBS는 2025년 금토드라마 첫 작품으로 새해의 포문을 연 '나의 완벽한 비서'를 시작으로 현재 잘 만든 시즌제 드라마의 힘을 발휘하고 있는 '모범택시3', 방송 3주 만에 넷플릭스 비영어 쇼 부문 1위에 등극한 '키스는 괜히 해서!' 등으로 K-드라마의 명성을 드높이고 있다. 그 어느 해보다 K-문화가 전 세계적으로 두드러진 영향력을 발휘하고 있는 만큼 K-드라마의 위상을 높이며 갓(god)이라는 단어가 가진 강렬한 존재감을 보여주고 있는 '드라마 명가' SBS가 선사할 연기대상을 향한 기대감이 치솟는다.



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)