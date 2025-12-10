오픈AI, '수익화' 본격 준비…첫 최고매출책임자 임명

▲ 샘 올트먼 오픈AI CEO

엄청난 적자를 보면서도 대규모 인공지능 AI 투자를 이어온 챗GPT 개발사 오픈AI가 드디어 수익화에 본격 나섰습니다.오픈AI는 업무용 메신저 '슬랙' 최고경영자인 데니스 드레서를 영입해 최고매출책임자 CRO로 임명했다고 밝혔습니다.드레서 CRO는 앞으로 오픈AI의 수익 전략을 총괄하며 기업 고객의 AI 도입을 지원하는 역할을 맡게 됩니다.이와 관련해, 피지 시모 애플리케이션 부문 최고경영자는 "우리는 AI 도구를 모든 산업 분야에서 일하는 직원 수백만 명의 손에 쥐여주는 길목에 있다"고 강조했습니다.이어 "드레서 CRO는 이미 그와 같은 변화를 이끌어본 경험이 있어 우리가 AI를 기업에 유용하고 믿음직하며 접근할 수 있는 도구로 만드는 데 도움을 줄 것"이라고 기대했습니다.드레서 CRO는 세일즈포스에서 14년간 일하며 전 세계 영업조직을 이끌었고, 슬랙과 세일즈포스의 통합을 지휘하기도 했습니다.그는 "기업 변혁의 다음 단계로 진입하는 오픈AI에 합류하게 돼 기대된다"고 소감을 밝혔습니다.오픈AI는 현재 기업 가치가 5천억 달러, 우리 돈 730조 원에 달하지만, AI 인프라 투자와 칩 확보 등에 그 갑절이 넘는 금액의 투자를 약속하는 등 재무 압박을 받고 있습니다.지난달 초에는 미국 정부가 칩 구매 비용에 대해 보증을 서는 아이디어를 꺼냈다가 반발에 직면하는 등 역풍에 휩싸이기도 했습니다.최근에는 압도적인 벤치마크 성능을 바탕으로 이용자 수 확대에 나선 구글의 AI 모델 '제미나이3 프로' 등에 추격을 받고 중대경보를 의미하는 코드레드를 발령하는 등 위기를 맞고 있습니다.샘 올트먼 최고경영자(CEO)는 이번 주에 새 버전인 GPT-5.2를 출시하고, 이어 내년 1월 새로운 모델을 내놓은 이후 경보를 해제할 계획이라고 밝혔다고 미국 일간 월스트리트저널이 전했습니다.올트먼은 앞으로 이용자들의 AI 활용 과정에서 하드웨어 기기가 결정적인 역할을 할 거라며 오픈AI와 애플 사이에 경쟁이 벌어질 것을 예고했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)