뉴스

자전거 타고 하교하다…승합차 충돌한 중학생 끝내 숨져

유영규 기자
작성 2025.12.10 09:15 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
자전거 타고 하교하다…승합차 충돌한 중학생 끝내 숨져
▲ 경남 고성경찰서

경남 고성에서 자전거를 타고 하교하다 승합차와 부딪혀 의식불명에 빠졌던 10대 중학생이 끝내 숨졌습니다.

오늘(10일) 고성경찰서에 따르면 중학생 A 군은 의식이 없는 상태에서 부산대학교병원에서 치료받다 전날 오후 6시 51분 사망했습니다.

A 군은 지난 9일 오후 4시 6분 하교 도중 고성박물관 앞 교차로에서 자전거를 몰고 좌회전하다 마주 오던 학원 승합차와 충돌해 머리 등을 크게 다쳤습니다.

사고 지점은 일반 신호등 대신 점멸식 신호등이 있는 곳으로 파악됐습니다.

학원 승합차 운전사(50대)는 "직진하던 1t 화물차 뒤에 자전거가 가려져 있어서 A 군을 제대로 보지 못했다"는 취지로 경찰에 진술했습니다.

음주 또는 무면허 운전 혐의가 없는 승합차 운전자는 사고 당시 원생을 태우러 이동하는 길이었던 것으로 확인됐습니다.

경찰은 블랙박스 영상 확인과 EDR(사고기록 장치) 분석 등을 하면서 정확한 사고 원인과 사고 당시 학원 승합차 속도를 조사하는 한편, 승합차 운전자를 안전운전 의무 위반으로 입건할 계획입니다.

(사진=연합뉴스TV 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
유영규 기자 사진
유영규 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지