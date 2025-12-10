뉴스

SK하이닉스, '자사주 미 증시 상장' 보도에 "검토 중이나 확정된 바 없어"

유영규 기자
작성 2025.12.10 08:47 조회수
SK하이닉스, '자사주 미 증시 상장' 보도에 "검토 중이나 확정된 바 없어"
▲ SK하이닉스 이천캠퍼스

SK하이닉스는 자사주 미국 증시 상장 추진 보도에 대한 조회공시 답변에서 "기업가치 제고를 위한 다양한 방안을 검토 중이나 현재까지 확정된 사항은 없다"고 오늘(10일) 공시했습니다.

이어 "추후 구체적인 내용이 확정되는 시점 또는 1개월 이내에 재공시하겠다"고 덧붙였습니다.

이번 조회공시는 전날 SK하이닉스가 자사주를 미국 증시에 주식예탁증서(ADR)로 상장하는 방안을 추진한다는 보도가 나온 데 따른 것입니다.

예탁증서(DR·depository receipt)는 기업 주식을 해외 시장에서 유통하기 위해 발행하는 대체증권입니다.

기업이 원주식을 국내 보관기관에 맡기면 이를 담보로 해외 예탁기관(현지 은행 등)이 예탁증서를 발행해 해외시장에서 거래될 수 있도록 합니다.

미국에서 발행되는 경우 ADR이라고 부릅니다.

업계에서는 미국 시장에서 ADR가 거래되면 SK하이닉스가 마이크론과 같은 경쟁사 수준으로 기업 가치를 재평가받을 수 있다고 보고 있습니다.

올해 예상 실적 기준 주가수익비율(PER)은 SK하이닉스가 약 11배 수준으로 마이크론(약 29배)에 비해 크게 낮아 저평가 상태를 벗어나지 못하고 있다는 분석이 제기됩니다.

(사진=연합뉴스)
