11월 취업자 수 22만 5천 명 증가…숙박·음식업 다시 마이너스

▲ 채용정보 살펴보는 취업 준비생들

취업자 수가 두 달 연속으로 20만 명 안팎의 증가 폭을 유지했습니다.국가데이터처가 오늘(10일) 발표한 '11월 고용동향'에 따르면 지난달 15세 이상 취업자는 2천904만 6천 명으로, 지난해 같은 달과 비교해 22만 5천 명 증가했습니다.취업자 수 증가 폭은 올해 6∼8월 10만 명대에서 9월(31만 2천 명) 30만 명대로 늘었다가 지난 10월 다시 19만 3천 명으로 줄었습니다.지난달에는 20만 명대를 회복했습니다.연령대별로는 청년층(15∼29세) 취업자가 17만 7천 명 감소했습니다.청년층 고용률 역시 44.3%로 지난해보다 1.2%포인트 떨어져 19개월째 하락세입니다.취업자는 60세 이상에서 33만 3천 명, 30대에서 7만 6천 명, 50대에서 2천 명 각각 증가했습니다.산업별로는 제조업과 건설업의 고용 부진이 이어졌습니다.건설업 취업자는 지난해 동월보다 13만 1천 명 줄어 19개월 연속 감소세입니다.양질의 일자리로 꼽히는 제조업 취업자도 지난해 같은 달보다 4만 1천 명 감소해 17개월 연속 줄었는데, 다만 감소폭은 축소되고 있습니다.농림어업 취업자도 13만 2천 명 감소했습니다.숙박·음식점업 취업자도 민생회복 소비쿠폰 효과가 작아지며 2만 2천 명 줄어 4개월 만에 감소했습니다.보건·사회복지서비스업(28만 1천 명), 사업시설관리·사업지원·임대서비스업(6만 3천 명), 예술 스포츠·여가 관련 서비스업(6만 1천 명) 등에서 증가 폭이 컸습니다.15세 이상 고용률은 63.4%로 지난해 동월보다 0.2%p 상승했는데, 관련 통계 작성 이래 11월 기준 가장 높은 수준입니다.실업자는 지난해 같은 달보다 5천 명 증가한 66만 1천 명으로 집계됐습니다.비경제활동인구 가운데 '쉬었음' 인구는 254만 3천 명으로 지난해보다 12만 4천 명 늘었으며, 특히 30대 쉬었음 인구는 31만 4천 명으로 역대 11월 가운데 가장 많은 수준을 기록했습니다.(사진=연합뉴스)