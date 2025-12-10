11월 취업자 수 22만 5천 명 증가…숙박·음식업 다시 마이너스

▲ 일자리 정보 살피는 구직자들

취업자 수가 두 달 연속으로 20만 명 안팎의 증가 폭을 유지했습니다.제조·건설업 부진은 계속됐고 청년층 고용률도 19개월 연속 하락했습니다.국가데이터처(옛 통계청)가 오늘(10일) 발표한 '11월 고용 동향'에 따르면 지난달 15세 이상 취업자는 2천904만 6천 명으로, 작년 같은 달과 비교해 22만 5천 명 증가했습니다.취업자 수 증가 폭은 올해 6∼8월 10만 명대에서 9월(31만 2천 명) 30만 명대로 늘었다가 지난 10월 다시 19만 3천 명으로 줄었습니다.지난달에는 20만 명대를 회복했습니다.연령대별로는 청년층(15∼29세) 취업자가 17만 7천 명 감소했습니다.청년층 고용률 역시 44.3%로 작년보다 1.2%포인트(p) 떨어져 19개월째 하락세입니다.취업자는 60세 이상에서 33만 3천 명, 30대에서 7만 6천 명, 50대에서 2천 명 각각 증가했습니다.산업별로는 제조업과 건설업의 고용 부진이 이어졌습니다.건설업 취업자는 작년 동월보다 13만 1천 명 줄었습니다.19개월 연속 감소세입니다.양질의 일자리로 꼽히는 제조업 취업자도 작년 같은 달보다 4만 1천 명 감소해 17개월 연속 줄고 있습니다.농림어업 취업자도 13만 2천 명 감소했습니다.숙박·음식점업 취업자도 민생회복 소비쿠폰 효과가 작아지며 2만 2천 명 줄어 4개월 만에 감소했습니다.보건·사회복지서비스업(28만 1천 명), 사업시설관리·사업지원·임대서비스업(6만 3천 명), 예술 스포츠·여가 관련 서비스업(6만 1천 명) 등에서 증가 폭이 컸습니다.15세 이상 고용률은 63.4%로 작년 동월보다 0.2%p 상승했습니다.실업자는 작년 같은 달보다 5천 명 증가한 66만 1천 명으로 집계됐습니다.비경제활동인구 가운데 '쉬었음' 인구는 254만 3천 명으로 작년보다 12만 4천 명 늘었으며, 특히 30대 쉬었음 인구는 31만 4천 명으로 역대 11월 가운데 가장 많은 수준을 기록했습니다.(사진=연합뉴스)