미 그래미 후보 경력 오페라가수 피살…용의자로 아들 체포

▲ 주빌런트 사이크스 피살 사건 보도한 버라이어티

그래미상 후보로 지명된 이력이 있는 미국의 오페라 가수 주빌런트 사이크스(71)가 자택에서 흉기에 찔려 숨졌다고 KTLA와 NBC 등 현지 매체들이 9일(현지시간) 전했습니다.경찰은 전날 오후 9시 20분께 캘리포니아주 샌타모니카에 있는 사이크스의 자택에서 폭행이 벌어지고 있다는 신고를 접수해 출동했으며, 현장에서 한 남성이 흉기에 찔려 심각한 상해를 입고 쓰러져 있는 것을 발견했다고 언론에 밝혔습니다.이 남성은 현장에서 사망 선고를 받았으며, 이후 신원이 사이크스로 확인됐습니다.살해 용의자로 사이크스의 아들 미카 사이크스(31)가 현장에서 붙잡혔습니다.경찰 관계자는 "용의자로 피해자의 아들이 주거지 내에서 발견돼 별다른 저항 없이 체포됐다"며 "그는 살인 혐의로 기소될 예정이며 사건은 로스앤젤레스(LA) 카운티 지방검찰청에 송치될 것"이라고 말했습니다.아들의 범행 동기 등 자세한 사건 경위는 밝혀지지 않았습니다.LA 출신인 사이크스는 어린 시절부터 소프라노로 노래를 불렀으며, 대학 시절 오페라 가수의 길을 택한 뒤 메트로폴리탄 오페라, 베를린 도이체 오퍼, 카네기홀, 케네디센터, 할리우드 볼 등 저명한 무대에 섰습니다.2009년에는 레너드 번스타인의 '미사' 녹음에 참여해 그래미상 클래식 최우수 앨범 부문 후보에 올랐습니다.그는 LA 필하모닉을 비롯해 유수의 오케스트라와 협연하기도 했습니다.(사진=버라이어티(Variety) X 계정 캡처, 연합뉴스)