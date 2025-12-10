2028년 유엔해양총회 한국 개최 확정…유엔총회 결의 채택

▲ UN 깃발

한국이 2028년 차기 유엔해양총회(UNOC) 개최지로 확정됐습니다.유엔총회는 9일(현지시간) 미국 뉴욕 유엔본부에서 본회의를 열어 한국에서 차기 유엔해양총회를 개최하는 내용의 결의안을 표결에 부쳤고, 찬성 169표, 반대 2표(미국ㆍ아르헨티나)로 채택했습니다.기권한 나라는 없었습니다.채택된 결의는 해양의 보존과 지속가능한 이용에 관한 사항을 담은 유엔의 지속가능발전목표(SDG 14)를 이행하고 지원하기 위한 유엔해양총회를 2028년 6월 한국에서 개최한다는 내용을 담았습니다.또한 차기 회의의 공동 주최국으로 한국과 함께 칠레를 선정했습니다.칠레는 한국에서 열리는 본행사 개최에 앞서 2027년 사전 고위급 행사를 개최할 예정입니다.유엔해양총회는 해양 분야 최대 규모의 최고위급 국제회의로 3년마다 열립니다.관례적으로 선진국과 신흥국이 공동으로 개최하며, 올해 제3차 회의는 프랑스·코스타리카 공동 개최로 열렸습니다.제3차 회의에는 193개 유엔 회원국 중 정상급 지도자만 55명 이상 참여했으며, 전체 참가자 수는 약 1만 5천 명에 달했다고 해수부는 설명했습니다.차기 유엔해양총회는 '수중 생명'(Life Below Water)를 주제로 한 유엔 지속가능발전목표에 따라 해양오염방지, 해양생태계 복원, 지속가능어업, 해양보호구역 설정, 국제 해양법 체계 강화 등 다양한 해양 이슈를 논의할 예정입니다.(사진=AP, 연합뉴스)