'돌싱포맨' 탁재훈, 황신혜 등장에 "우린 살다시피 했다···하도 봐서 예쁜지도 모르겠다"

작성 2025.12.10
탁재훈이 황신혜와 친분을 과시했다.

9일 방송된 SBS '신발 벗고 돌싱포맨'(이하 '돌싱포맨')에서는 컴퓨터 미인 황신혜가 게스트로 등장해 멤버들의 마음을 설레게 했다.

이날 방송에서 멤버들은 황신혜의 실물을 보며 감탄했다. 이에 황신혜는 "너무 미안해요, 이제 그런 이야기 듣기에는 좀 그렇다"라며 자신을 향한 칭찬을 부끄러워했다.

배우 후배인 임원희는 황신혜를 처음 뵙는다고 했고, 김준호는 "전 책받침으로 만났습니다"라고 말해 웃음을 자아냈다.

이를 보던 탁재훈은 "어쩜 그렇게 만날 기회가 없었어?"라고 물었다. 그러자 탁재훈은 "배우들 중에서도 잘 생긴 사람만 만날 수 있었다"라고 말해 폭소를 자아냈다.

이에 탁재훈은 황신혜와 접점이 없던 임원희를 안타깝게 바라보았다. 이를 보던 황신혜는 "우린 접점이 몇 번 있었잖아요"라며 탁재훈을 친근하게 대했다.

그러자 탁재훈은 "난 살다시피 했지. 난 모르겠어. 봐도 봐도 예쁜지도 모르겠어"라며 황신혜와의 친분을 강조해 멤버들의 부러움을 자아냈다. 

