절벽 추락 후 의식 잃었는데…운전자 구한 뜻밖 은인

요즘 스마트폰에는 사고가 나면 스스로 119에 신고하는 '자동 구조 요청 기능'이 탑재돼 있죠. 실제로 사람 목숨을 구하는 일이 있었다고요?



지난 5일 새벽 경북 영덕군 축산면의 7번 국도에서 영해 방향으로 달리던 승용차 한 대가 도로를 벗어나 10m 아래 절벽으로 추락했습니다.



이 사고로 20대 운전자 A 씨는 큰 충격을 받아 의식을 잃고 몸을 크게 다쳐 스스로 도움을 요청할 수 없는 상태였는데요.



이때 A 씨의 스마트폰이 사고 충격을 감지했고, 사용자 반응이 없자 자동으로 119에 신고를 보냈습니다.



신고를 받은 구조대와 경찰은 한밤중이라 시야 확보가 어려운 상황에서도 수색을 이어갔고, 가까스로 의식을 되찾은 A 씨가 가족과 통화에 성공하면서 정확한 위치를 다시 특정할 수 있었습니다.



A 씨는 사고 발생 약 4시간 만에 무사히 구조돼 병원으로 옮겨졌는데요.



A 씨의 가족은 스마트폰의 구조 기능, 그리고 끝까지 수색을 멈추지 않은 경찰과 구조대 덕분에 소중한 생명을 구할 수 있었다며 감사의 뜻을 전했습니다.