축제에 뜬 기괴한 한복…"중국 억지에 빌미 주는 꼴"

우리 한복이 해외에서 열린 한 행사에서 논란의 중심에 섰다는데 무슨 일인가요?



네, 지난 10월, 사우디 리야드 중심가에 '코리아 빌리지'가 문을 열었습니다.



현지 대형 축제인 '리야드 시즌'에 맞춰 K팝과 K푸드, 한복 체험 같은 한국 문화를 소개하기 위한 공간인데요.



그런데 최근 소셜미디어에 공개된 영상이 논란을 불러일으켰습니다.



전통 무용과 퍼레이드에 나선 한국 공연단의 옷차림이 우리가 알고 있는 전통 한복과는 너무 달랐던 겁니다.



태극기 문양이 곳곳에 붙어 있긴 했지만 한복보다는 중국 전통 공연 의상을 떠올리게 하는데요.



서경덕 성신여대 교수도 전통 한복과 전혀 다른 복장이 계속 등장하고 있다며, 이런 연출은 '한복이 중국 한푸에서 나왔다'는 중국의 억지 주장에 빌미를 줄 수 있다고 지적했습니다.



한복 전문가의 검증을 거쳐 정확한 복장으로 교체해야 한다고 강조했습니다.



한국 문화를 알리기 위한 행사인데 정작 주최 측이 우리 전통에 대한 제대로 된 이해와 사전 준비가 너무 부족했던 것 아니냐는 비판이 커지고 있습니다.



