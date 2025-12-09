"아들 잃고 지옥 같은 삶"…줄줄이 혐의 부인

<앵커>



갯벌에 고립된 사람을 구하다가 숨진 고 이재석 경사 순직 사고 은폐 혐의 등을 받는 당시 해경 지휘부 3명에 대한 재판이 처음 열렸습니다. 이 경사의 어머니는 "아들을 잃고 지옥 같은 삶을 살고 있다"며 엄벌을 호소했는데, 피고인들은 줄줄이 혐의를 부인했습니다.



동은영 기자가 보도합니다.



<기자>



첫 재판을 마치고 법원을 나오는 이광진 전 인천해경서장은 취재진 질문에 아무런 말을 하지 않았습니다.



[이광진/전 인천해양경찰서장 : (오늘 입장을 왜 안 밝히셨는지 궁금한데요?)....]



지난 9월 11일 새벽, "갯벌에 사람이 앉아 있다"는 드론 순찰 업체 신고를 받고 혼자 출동했다가 실종돼 6시간 만에 숨진 채 발견된 고 이재석 경사 사건.



검찰은 첫 재판에서 이 전 서장과 당시 영흥파출소장은 이 경사 순직 직후 언론에 해경 측 과실을 함구하라고 여러 차례 지시한 혐의가, 영흥파출소 전 팀장은 2인 출동을 비롯한 규정을 지키지 않아 이 경사를 숨지게 한 혐의가 있다고 밝혔습니다.



특히 이 전 서장 등이 이 경사를 '영웅'으로 만들어야 한다며, 사건 함구 지시를 따르지 않으면 불이익을 줄 것처럼 이 경사의 동료들을 협박했다고 검찰은 지적했습니다.



[구정호/전 영흥파출소장 (지난 9월 11일) : 일단 드론업체도 우리 직원이라고 봐야 됩니다. 그때 당시에는 심각한 상황이 아니었다고 보고 이제 확인하러 혼자 나간 겁니다. 우리 서장님이 그렇게 풀어나가라고 이렇게 말씀하시니까.]



이에 대해 피고인들은 모든 혐의를 부인하거나, 다음 재판에서 구체적인 입장을 내놓겠다고 밝혔습니다.



이 경사 어머니는 법정에서 "아들을 잃고 지옥 같은 삶을 살고 있다"며 "법에 따라 강력하게 처벌받아야 한다"고 엄벌을 호소했습니다.



[故 이재석 경사 어머니 : 저희 가족 너무나도 지옥 같은 삶을 살고 있기 때문에… 끝까지 파헤치고 밝혀내겠습니다.]



이 경사 측 변호인은 피고인들이 혐의를 부인하는 건 유족에게 한 번 더 큰 상처를 안기는 행위라고 비판했습니다.



