[날씨] 전국 대부분 영하권…동해안 '화재 조심'

오늘(9일) 아침 전국 대부분 지역이 영하권 기온을 보이며 춥겠습니다.



현재 서울이 영하 1.7도로 어제 아침보다 3도가량 낮고요.



특히 경주는 영하 4.4도, 장수는 영하 7.3도까지 떨어지는 등 특히 남부 지방을 중심으로 어제 아침보다 5도에서 크게는 10도가량 낮겠습니다.



자세한 지역별 현재 기온 보시면 춘천이 영하 7.7도, 대전 영하 2.9도, 광주 영하 0.5도, 대구 1.6도로 시작하고요.



낮 기온 서울 8도, 강릉, 대구, 광주가 10도로 어제와 비슷하겠습니다.



동해안을 따라서는 건조경보가 일부 강원 영동과 영남 내륙을 중심으로는 건조주의보가 발효 중인 가운데 오늘 바람도 다소 강하게 부는 만큼 계속해서 불씨 관리 잘해 주셔야겠습니다.



오늘 전국이 대체로 맑겠습니다.



대기 질도 좋음에서 보통 수준을 보이겠습니다.



당분간 들쑥날쑥한 기온에 건강 잘 챙겨주셔야겠고요.



목요일과 토요일에는 전국에, 일요일에는 충청과 호남, 제주에 비나 눈 소식이 들어 있습니다.



(박세림 기상캐스터)