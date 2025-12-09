'어쩔수가없다·케데헌' 미 골든글로브 작품상 후보

<앵커>



박찬욱 감독의 영화 '어쩔수가 없다'가 미국 대중문화상인 골든글로브 3개 부문 후보에 선정됐습니다. '케이팝 데몬헌터스'도 최우수 애니메이션 영화 등 3개 부문 후보에 올라 기대감을 높이고 있습니다.



워싱턴에서 김용태 특파원이 보도합니다.



<기자>



미국 대중 문화상인 골든글로브가 각 부분 후보를 발표했습니다.



박찬욱 감독이 만든 영화 어쩔수가 없다는 뮤지컬 코미디 영화 부문 최우수 작품상 후보에 올라 원 배틀 애프터 어나더, 부고니아 등의 작품과 경쟁합니다.



어쩔수가 없다는 최우수 외국어 영화부문 후보에도 올랐고, 주연을 맡은 이병헌 배우는 뮤지컬·코미디 영화 남우주연상 후보로도 선정됐습니다.



[(뮤지컬·코미디 영화 부분 남우주연상 후보 '어쩔수가없다'에 이병헌!]



넷플릭스 케이팝데몬헌터스는 최우수 애니메이션 영화 부문 후보에 올라 주토피아2 등과 경쟁을 벌입니다.



케데헌은 주제가상과 흥행성취상 부문 등 모두 3개 부문 후보에 올랐습니다.



[글렌 와이스/골든글로브 총괄 프로듀서 : 재미있는 파티처럼 생각하는 전통을 이어가고 싶습니다. 집에서 시청하는 분들도 TV쇼가 아니라 파티를 보는 것처럼 느꼈으면 좋겠습니다.]



골든 글로브 시상식은 내년 1월 11일 미국 로스앤젤레스에서 열립니다.



[스카이 P. 마샬/배우·후보자 발표자 : 그들이 어떤 옷을 입을지도 기대가 되지만, 모든 A급 스타들이 이것이 얼마나 큰 기회인지 깨닫는 순간을 경험하고 싶어요.]



영화와 TV 부문을 모두 포함하는 권위 있는 시상식인 골든 글로브에서 이른바 K-컬쳐가 어떤 평가를 받을 지 주목됩니다.



(영상취재 : 박은하, 영상편집 : 김호진)