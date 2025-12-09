어쩔수가없다·케데헌, 골든글로브 후보에…이병헌 주연상 경합

▲ 어쩔수가없다

박찬욱 감독의 영화 '어쩔수가 없다'와 K팝 소재 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스'(케데헌)가 미국 제83회 골든글로브 작품상 후보로 각각 올랐습니다.8일(현지시간) 골든글로브 홈페이지에 따르면 어쩔수가 없다는 뮤지컬·코미디 영화 부문 최우수 작품상 후보로 올라 블루문, 부고니아, 마티 슈프림, 누벨 바그, 원배틀애프터어나더 등과 수상을 놓고 경합하게 됐습니다.어쩔수가 없다는 최우수 외국어(비영어) 영화부문 후보로도 올라 브라질 작품 ' 더 시크릿 에이전트' 등 5개 작품과 경합하게 됐습니다.어쩔수가 없다의 주연인 이병헌은 뮤지컬·코미디 영화 부문 남우주연상 후보로 선정돼 이선 호크(블루문), 조지 클루니(제이 켈리), 제시 플레먼스(부고니아), 레오나르도 디카프리오(원배틀애프터어나더), 티모시 샬라메(마티 슈프림) 등 쟁쟁한 할리우드 스타와 수상을 다투게 됐습니다.넷플릭스의 케데헌은 최우수 애니메이션 영화 부문 후보로 올라 주토피아 2, 아르코 등 5개 작품과 경합하게 됐습니다.골든글로브 시상식은 내년 1월 11일 개최됩니다.