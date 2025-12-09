뉴스

에콰도르 교도소 폭동·멕시코 테러의심 폭발…"19명 사망"

한성희 기자
작성 2025.12.09 03:45 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
에콰도르 교도소 폭동·멕시코 테러의심 폭발…"19명 사망"
▲ 7일(현지시간) 에콰도르 마찰라 교도소 외곽 경계 강화한 군 장병

마약 밀매 카르텔 활동으로 치안 불안 사태를 겪는 에콰도르와 멕시코에서 갱단 관련 강력 사건으로 20명 가까운 사망자가 나왔습니다.

에콰도르 교정청(SNAI)은 현지시간 8일 보도자료를 내고 "일요일(7일) 마찰라 교도소 외부에서 폭발 사건이 발생한 뒤 확인 결과 수감자 13명이 (교도소) 내부에서 숨진 채 발견됐다"고 밝혔습니다.

에콰도르 일간 엘우니베르소와 프리미시아는 폭발이 교도소에서 약 100m가량 떨어진 곳에서 일어났다고 보도했습니다.

현지 수사기관은 누군가가 교도관 주의를 분산시키기 위해 무인비행장치, 즉 드론으로 폭발물을 옮긴 것으로 보고 있다고도 전했습니다.

SNAI는 내부에서 폭력 사태가 있었던 것으로 보고 사인 규명을 위해 부검을 비롯한 법적 절차가 진행 중인 점도 전해졌습니다.

앞서 마찰라 교도소에서는 지난달 무장 폭동으로 31명의 수감자가 사망했고, 9월에도 교도관 1명을 포함한 14명이 내부 유혈 충돌 여파로 숨졌습니다.

에콰도르 교도소에서는 대규모 살상 사태가 빈번하게 보고됩니다.

미주인권위원회는 2020년 이후 교도소 폭동으로 최소 663명이 사망한 것으로 추산했습니다.

지난해에는 교도관 150여명이 한때 인질로 잡히기도 했습니다.

(사진=AFP, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
딥빽X온더스팟
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
한성희 기자 사진
한성희 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지