동덕여대 학생 총투표서 85.7%가 '남녀공학 전환 반대'

▲ 지난해 남녀공학 전환 반대 시위가 이뤄진 동덕여대

동덕여대 총학생회가 진행한 총투표에서 85.7%의 응답자가 공학 전환을 반대한다는 의견을 낸 것으로 집계됐습니다.동덕여대 총학생회는 '공학 전환에 대한 8천 동덕인 의견 조사' 학생 총투표를 진행한 뒤 오늘 오전 이 같은 결과를 발표했습니다.이번 투표는 지난 3일부터 어제(8일) 저녁 7시 30분까지 오프라인으로 진행됐습니다.투표율은 50.4%로 과반을 충족했습니다.전체 응답자 3천470명 중 반대 응답이 2천975명(85.7%)으로 가장 많았습니다.이어 찬성 280명(8.1%), 기권 147명(4.2%), 무효 68명(2%) 순이었습니다.총학생회는 오늘 낮 2시 동덕여대 정문에서 남녀공학 전환 논의에 학생 의견 반영을 촉구하는 기자회견을 연 뒤 투표 결과를 학교 측에 전달할 예정입니다.앞서 학교 측은 전날 학생 총투표에 대한 입장을 담은 글을 홈페이지에 게시했습니다.학교 측은 "이번 공학 전환 공론화에서의 교수, 학생, 직원, 동문(1:1:1:1) 비율 반영은 대학 구성원 전체가 평등하게 의사 형성에 참여할 수 있도록 한 민주적 시도"라며 민주적 절차에 따라 의사결정이 이뤄졌다고 해명했습니다.그러면서 "일부 학생이 권고안 최종 결과가 자신의 입장과 다르다는 이유로 절차의 정당성을 부정하거나 다른 방식으로 의견을 표출하고 있다"라며 이는 상호 합의 사항을 존중하지 않는 것이라고 지적했습니다.학교 측은 오는 15일 낮 2시 동덕여대 발전계획 설명회를 개최합니다.이는 지난 3일 김명애 총장이 공학 전환에 관한 입장문을 공개하면서 예고한 일정입니다.(사진=연합뉴스)