미 "오커스 전력 다하고 있어"…호주와 핵잠 협력 지속 공식화

▲ 마코 루비오 미국 국무부 장관(오른쪽)과 페니 웡 호주 외교부 장관이 8일(현지시간) 워싱턴DC 국무부에서 열린 미·호주 외교·국방장관 회의에서 모두발언을 하고 있다.

미국 트럼프 행정부가 전임 바이든 행정부에서 시작한 호주와의 핵추진 잠수함 협력을 계속하겠다는 입장을 공식적으로 밝혔습니다.마코 루비오 미국 국무부 장관은 현지시간 8일 국무부에서 개최한 미·호주 외교·국방장관 회의에서 "(트럼프) 대통령의 지시에 따라 오커스는 전력을 다해 나아가고 있다"고 밝혔습니다.루비오 장관은 국방부가 오커스에 대한 검토를 마쳤다면서 "이 관계를 어떻게 확장할 수 있을지, 어떻게 강화할지, 그래서 이게 여러 분야를 아우르는 협력이 될 수 있도록 하는 것에 대한 검토였다"고 설명했습니다.전임 바이든 행정부가 2021년에 호주, 영국과 체결한 오커스 안보 협정은 3국이 광활한 인도·태평양 지역에서 중국을 억제하는 데 필요한 핵추진 잠수함(재래식 무장) 역량을 강화하는 게 핵심입니다.이를 위해 미국은 2030년대 초부터 버지니아급 핵잠수함 최대 5척을 호주에 판매한다는 게 협정상의 계획입니다.또 호주와 영국은 미국의 첨단 기술을 도입한 재래식 무장 핵추진 잠수함을 공동 개발해 각자 자국 조선소에서 건조한 뒤 2030년대 후반 영국에, 2040년대 초반 호주에 첫 잠수함을 인도하는 게 목표입니다.그러나 트럼프 행정부 들어서 국방부는 이 협정을 재검토했고, 이에 따라 호주에서는 미국이 핵추진 잠수함 협력을 중단하거나 축소할 수 있다는 우려가 제기됐습니다.이날 피트 헤그세스 미국 국방부(전쟁부) 장관은 호주가 미국의 잠수함 생산역량 확대에 10억달러를 추가로 제공하기로 했다면서 "우리는 미국에, 호주에, 그리고 영국에도 좋은 방향으로 오커스를 강화하고 있다"고 말했습니다.페니 웡 호주 외교부 장관은 "호주는 항상 호주와 미국의 안보와 번영에 구체적인 혜택을 가져다주도록 노력하는 방식으로 (미국과의) 동맹에 접근해왔으며 오커스는 이 노력의 중앙에 있다. 오커스는 호주, 미국, 영국의 승리"라고 강조했습니다.미국은 지난 10월 한미정상회담 계기에 한국의 핵추진 잠수함 건조를 '승인'하고 연료조달 등에서 협력키로 했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)