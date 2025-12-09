미 백악관 경제위원장 "금리 인하, 어느 정도 계속돼야 할 것"

▲ 케빈 해싯 백악관 국가경제위원회(NEC) 위원장

케빈 해싯 미국 백악관 국가경제위원회(NEC) 위원장이 현지시간 8일 미국 연방준비제도(Fed)의 기준금리 결정을 앞두고 추가 금리 인하 필요성을 언급했습니다.해싯 위원장은 CNBC 방송 인터뷰에서 "제롬 파월 연준 의장도 '우리가 아마도 금리를 어느 정도 계속해서 인하해 나가야 하며, 그것은 데이터를 보며 신중하게 이뤄져야 한다'는 점에 대해 나와 동의할 것 같다"고 말했습니다.연준은 9∼10일 연방공개시장위원회(FOMC) 회의를 열고, 기준금리 조정 여부를 결정합니다.연준은 올해 들어 두 차례 기준금리 인하를 단행해 현재 기준금리는 3.75∼4.00%입니다.해싯 위원장은 연준이 올해 마지막으로 열리는 이번 회의와 내년 회의에서 기준금리를 얼마나 인하할지에 대해 "정부 셧다운 때문에 빠진 데이터가 많다.곧 연달아 고용 지표가 발표될 예정"이라며 "데이터를 지켜봐야 한다"고 말했습니다.이어 "연준 의장의 임무는 데이터를 지켜보고 필요한 조정을 하며 왜 그런 결정을 내리는지 설명하는 것"이라면서 "앞으로 6개월간 이렇게 하겠다고 미리 말하는 것은 무책임한 행동"이라고 덧붙였습니다.해싯 위원장은 '고(高) 물가'에 따른 국내 여론 악화와 관련해선 내년부터 가계 실질소득이 늘어나면서 해결될 수 있다는 자신감을 보였습니다.그는 "내년이 되면 팁과 초과근로에 대한 면세 정책 덕분에 이를 적용받은 사람들은 1천600∼2천 달러 정도의 추가 소득을 얻게 될 것"이라며 "이런 변화는 사람들이 지갑을 열어보며 '이 사람(트럼프 대통령)이 정말 나를 더 잘 살게 해주는구나'라고 말하게 될 것"이라고 했습니다.해싯 위원장은 트럼프 대통령이 미국 내 인공지능(AI) 산업 규제를 일원화하기 위한 행정명령을 예고한 데 대해 "AI 기업들이 게임의 규칙을 명확히 이해하도록 돕는 조치"라고 설명했습니다.그는 "몇몇 주는 AI 기업을 숨도 못 쉬게 규제하려고 하고 그들이 작은 실수를 하면 막대한 벌금을 부과하려 한다"며 "방만한 재정 운영으로 파산으로 가는 주 정부들이 AI 기업에서 돈을 뜯어내려는 것"이라고 지적했습니다.이어 "이번 행정명령은 미국 내 AI 기업에는 단 하나의 규칙만 적용된다는 점을 분명히 할 것"이라고 말했습니다.한편, 차기 연준 의장 후보로 거론되는 해싯 위원장은 케빈 워시 전 연준 이사, 크리스토퍼 월러 연준 이사, 미셸 보먼 연준 이사 등 다른 후보군을 언급하며 "대통령은 누구를 선택하든 좋은 선택이 보장된 상황"이라며 "만약 그 선택이 내가 된다면 기쁘게 대통령의 일을 도울 것"이라고 밝혔습니다.(사진=AP, 연합뉴스)