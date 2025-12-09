중 왕이, 독일 외무 만나 "일은 전후 80년 철저히 반성 안 해"

▲ 요한 바데풀 독일 외무장관과 왕이 중국 외교부장

중국의 외교 사령탑이 중국을 방문 중인 독일 외교수장을 만나 일본 정부의 역사에 대한 태도를 독일과 비교하며 일침을 가했습니다.현지시간 8일 중국 외교부는 왕이 중국공산당 중앙외사판공실 주임(외교부장 겸임)이 이날 베이징에서 요한 바데풀 독일 외무장관과 회담하고 "독일과 달리 일본은 전후 80년 동안 침략 역사를 철저히 반성하지 않았다"고 말했다고 알렸습니다.왕이 주임은 역사, 사실, 법리적 각도에서 대만 문제에 대한 중국 측의 원칙적 입장을 심도 있게 설명하고, 일본 현직 지도자의 대만 관련 잘못된 발언의 심각한 해악을 지적했습니다.이어 "'하나의 중국' 원칙은 중국과 독일 관계의 중요한 정치적 기반"이라면서 "독일 측이 중국 측의 정당한 입장을 이해하고 지지하길 바라며 대만 독립과 관련된 어떠한 언행에도 반대, 저지하기를 바란다"고 역설했습니다.다카이치 사나에 일본 총리가 지난 달 7일 대만 유사시 개입을 시사하는 발언을 한 뒤로 중국 측은 일본을 강력 비판하는 것은 물론 일련의 보복 조치를 했습니다.왕 주임은 또 바데풀 장관의 방중이 우여곡절이 있었다는 점을 언급하면서 "좋은 일에는 시련이 많다"라면서 "일찍 오거나 늦게 오거나 하는 것은 문제가 아니라 중요한 것은 무엇 때문에 오는지"라고 말했습니다.그러면서 "오는 이유는 협력을 위해서지, 싸우기 위해서가 아니다"라면서 "이해와 신뢰를 증진하기 위해서지, 분쟁을 확대하기 위해서가 아니다"고 강조했습니다.지난 5월 취임한 바데풀 장관은 대만 문제 등을 언급하며 중국 견제 발언을 했고, 이에 중국은 바데풀 장관의 회담 요청을 대부분 거부해 지난 10월 방중이 무산된 바 있습니다.당시 독일 외교부는 회담 일정 조율 문제라고 설명했지만, 독일 언론에서는 바데풀 장관이 중국을 불편하게 할 만한 발언을 한 것이 원인이라는 보도가 있었다고 중국 관영 환구시보는 전했습니다.이에 바데풀 장관은 "독일에도 '결과가 좋으면 모든 것이 좋다'는 말이 있다"라면서 "불안정한 세계에 직면해 독일과 중국은 특별한 책임을 지고 소통과 협력을 강화하며 서로 신뢰할 수 있고 예측 가능한 협력 파트너가 돼야 한다"고 말했습니다.이어 "독일 측은 '하나의 중국' 정책을 확고히 준수하며 이 입장은 변하지 않을 것"이라며 "내년에 중국과 독일 정부 간 새로운 라운드의 협상이 있기를 바라며 중국 측과 고위급 교류를 긴밀히 하고 경제·무역 분야의 협력을 심화해 양국 국민을 행복할 수 있게 하기를 바란다"고 밝혔습니다.양측이 우크라이나 문제에 대해서도 의견을 교환했다고 중국 외교부는 설명했습니다.바데풀 장관은 중국 측이 영향력을 발휘해 우크라이나 위기가 조속히 끝나도록 해주길 바란다고 말했습니다.왕 주임은 각자가 대화와 협상을 통해 최종적으로 공평하고 오래 유지될 수 있고 구속력 있는 평화협정을 달성해야 한다면서 일관된 입장을 재확인했습니다.앞서 바데풀 장관은 이날 취임 후 처음 중국을 방문해 왕원타오 상무부장(장관)과 한정 중국 국가부주석과 잇달아 회담했습니다.오는 9일에는 중국 남부의 제조업 허브인 광저우를 방문할 예정입니다.(사진=중국 외교부 캡처, 연합뉴스)