일 증시도 중일 갈등 여파…중국인 관련 소비주 약세

▲ 도쿄증권거래소

일본 증시에서 여행이나 엔터테인먼트 등 중국인 매출 비중이 높은 소비 관련 주식이 중일 갈등의 영향으로 약세를 보이고 있습니다.오늘(8일) 니혼게이자이신문은 지난해 매출의 20% 이상을 중국 사업에서 올린 시세이도의 최근 한 달간 주가가 9% 하락했다고 보도했습니다.이는 일본 증시 대표 주가지수인 닛케이225 평균주가가 같은 기간 약 1% 오른 것과는 전혀 다른 흐름입니다.시세이도는 지난 4일에는 약 9년 10개월 만의 최저가를 기록하기도 했습니다.헬로키티 등 캐릭터로 유명한 산리오의 주가도 12% 하락했는데, 산리오의 매출은 약 20%가 중국 관련 사업에서 나옵니다.방일 중국인 관광객 감소의 영향을 받을 수밖에 없는 미쓰코시, 다카시마야 등 백화점 주가도 약 3% 전후 내렸습니다.다카이치 사나에 일본 총리의 대만 유사시 개입 시사 발언 이후 중국 측이 여행 자제령 등 경제적인 압력을 가하는 있는 데 따른 것으로 풀이됩니다.실제 현지 펀드 매니저 등은 이를 염두에 두고 관련 주식 종목에 대한 투자를 미루고 있는 것으로 전해졌습니다.일본의 펀드 판매사인 펀드노트의 가미야 유스케 펀드매니저는 "불매 운동까지 번질 가능성을 불식할 수 없어 단기적으로는 위험이 크다"고 전했습니다.현지 UBS증권의 한 애널리스트는 여행 자제령에 따른 중국인 관광객의 일본 내 소비액이 내년에는 반감할 것으로 예상하면서 "중국인 관광객 매출 비중이 큰 종목은 수익성에 불확실성이 있다"고 말했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)