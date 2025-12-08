뉴스

공인중개사 카드 빼앗아 달아난 남성…역주행 도주하다 체포

최승훈 기자
작성 2025.12.08 22:35 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
공인중개사 카드 빼앗아 달아난 남성…역주행 도주하다 체포
▲ 경찰차

경기 평택에서 공인중개사를 밧줄로 묶고 카드를 빼앗아 달아난 남성이 서울에서 경찰에 붙잡혔습니다.

서울 금천경찰서는 오늘(8일) 저녁 6시 23분쯤 서부간선도로 철산교사거리 부근에서 50대 남성 A 씨를 강도 혐의로 검거했습니다.

A 씨는 오늘 오후 3시 11분쯤 평택의 한 아파트에서 "바로 입주할 수 있는 공실을 보여달라"며 공인중개사를 만났다가 그를 밧줄로 묶고 휴대전화와 카드를 훔쳐 달아난 혐의를 받습니다.

A 씨는 훔친 휴대전화를 근처 공원에 버린 뒤 카드를 챙겨 달아난 것으로 조사됐습니다.

A 씨는 가로챈 신용카드로 안성의 한 금은방에서 300만 원어치 3돈짜리 금팔찌를 구매하고, 이어서 평택의 한 금은방에서 이를 227만 원에 되팔아 현금화한 것으로 파악됐습니다.

피해자의 신고를 받고 수배를 내린 경찰은 서울 금천구에서 A 씨 차량을 발견해 정지를 요구했지만 A 씨는 응하지 않고 도주했습니다.

중앙선을 넘어 역주행하던 A 씨는 진로가 막히자 차량을 버리고 뛰어갔고 결국 경찰관에게 체포됐습니다.

평택경찰서는 A 씨의 신병을 인계받아 구체적인 사건 경위를 조사할 예정입니다.

(사진=연합뉴스TV 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
최승훈 기자 사진
최승훈 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지