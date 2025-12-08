러 "우리가 미·우크라 협상 결과 이해하는 것 중요"

▲ 드미트리 페스코프 크렘린궁 대변인

크렘린궁은 러시아와 미국의 협상 결과를 바탕으로 한 미국과 우크라이나의 협상 결과를 이해하는 것이 중요하다고 현지시간 오늘(8일) 밝혔습니다.타스 통신은 드미트리 페스코프 크렘린궁 대변인이 오늘 브리핑에서 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 도널드 트럼프 미 대통령의 특사 스티브 윗코프, 맏사위 재러드 쿠슈너의 지난 2일 모스크바 회동을 언급하며 이같이 말했다고 보도했습니다.윗코프 특사와 쿠슈너는 모스크바 방문 뒤 미국 플로리다에서 우크라이나 협상 대표단과 종전안을 논의했습니다.페스코프 대변인은 "모스크바에서 열린 푸틴 대통령과 윗코프, 쿠슈너의 만남에서 많은 작업이 이뤄졌다. 그다음 윗코프와 쿠슈너는 이미 모스크바에서 달성된 결과에 기반해 작업했고 우크라이나 협상 대표단과 작업했다"며 "이제 이 작업 결과를 이해하는 것은 우리에게 중요하다"고 밝혔습니다.그는 트럼프 대통령이 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령을 향해 "몇 시간 전까지도 제안을 읽지 않았다는 것에 조금 실망스럽다"고 말한 것에 대해서는 "의견 차이가 정확히 어떤 것인지 모른다"며 직접적인 논평을 피했습니다.그러면서 "따라서 우리는 그러한 정보를 받기를 원한다. 그러면 명확해질 것"이라고 덧붙였습니다.페스코프 대변인은 러시아를 '직접적 위협'으로 규정한 내용이 빠진 트럼프 정부의 국가안보전략(NSS)과 관련해 "분명 우리에게 매력적"이라며 "그것은 대화와 건설적 좋은 관계 구축의 필요성을 말하고 있다. 전적으로 우리 비전에 부합한다"고 호평했습니다.그는 "현존하는 러시아와 미국 간 상호 자극 요소가 제거되면 양국 관계 회복의 전망이 열릴 수 있다"고 기대하면서도 "차기 미국 정부가 외교 정책 노선을 바꿀 우려가 있다"고 경계했습니다.페스코프 대변인은 또 지난 4∼5일 푸틴 대통령의 인도 국빈 방문이 "상당히 성공적이었다"고 평가했습니다.이번 방문을 통해 인도가 러시아 석유를 계속 구매하게 됐느냐는 질문에 그는 "주권 국가인 인도는 자국에 이익이 되는 곳과 해외 무역 활동 및 에너지 자원 구매를 수행한다. 우리가 이해하는 한 우리의 인도 파트너들은 그들의 경제적 이익 보장을 위해 이 노선을 유지할 것"이라고 강조했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)