일 다카이치 지지율 높지만…'증·일 갈등 경제 영향 우려' 54%

▲ 다카이치 일본 총리

취임 2개월째인 다카이치 사나에 일본 총리 내각에 대한 지지율이 여전히 고공행진 중이지만 일본 시민 중 절반 이상은 다카이치 총리의 발언이 초래한 중일 갈등에 따른 경제 영향은 우려하는 것으로 조사됐습니다.일본 언론 NHK는 응답자 순 기준으로 18세 이상 남녀 1천192명을 상대로 지난 5~7일 설문 조사한 결과, 다카이치 내각을 지지한다는 응답자가 64%를 차지했다고 오늘(8일) 보도했습니다.취임 직후인 전월의 66%보다는 2%포인트 낮아졌지만, 이시바 시게루 전 총리 내각 지지율이 취임 두 달째 NHK 조사에서 41%에 그쳤던 점에 비춰보면 여전히 높은 수준입니다.이번 조사에서 다카이치 내각을 지지하지 않는다는 응답률은 19%로 전월보다 4%포인트 높았습니다.응답자들은 다카이치 총리의 대만 유사시 개입 시사 발언 이후 반발하는 중국에 대한 일본 정부의 대응과 관련해서는 61%가 긍정적으로 평가했고, 29%는 부정적으로 답했습니다.그러나 중일 갈등이 일본 경제에 초래할 영향에 대해서는 '크게 우려'가 14%, '어느 정도 우려'는 40% 등 우려한다는 응답자가 54%를 차지했습니다.'전혀 우려하지 않는다'는 12%, '그다지 우려하지 않는다'는 27%로 우려하지 않는다는 응답은 총 39%였습니다.다카이치 내각이 추진 중인 전기·가스 요금 보조 등 경제 대책에 대해서는 응답자의 59%가 긍정적으로 평가했고, 부정적인 응답자는 34%였습니다.자민당이 일본유신회와 연립 정권 수립에 합의하면서 맺은 약속에 따라 중의원 의석수 10% 삭감을 추진하는 데 대해서는 '신속히 삭감해야 한다'가 45%, '시간을 들여 논의해야 한다'는 35%, '삭감할 필요 없다' 11% 등 순이었습니다.정당 지지율은 자민당 30.6%, 입헌민주당 6.0%, 공명당 3.4%, 참정당 3.1%, 국민민주당 2.9%, 일본유신회 2.5% 등 순이었고, '지지 정당이 없다'는 응답자가 41.4%로 가장 높았습니다.