뉴스

외국인·귀화자·이민 2세, 전체 인구 '5%' 돌파

이성훈 기자
작성 2025.12.08 19:26 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
외국인·귀화자·이민 2세, 전체 인구 '5%' 돌파
▲ 이주배경인구

지난해 우리나라 인구 20명 가운데 1명은 외국인, 한국 귀화자, 이민자 2세 등 '이주배경인구'로 나타났습니다.

이주배경인구는 본인 또는 부모 중 적어도 한 명이 이주 배경을 가진 사람을 뜻하는데, 외국인뿐 아니라 귀화·인지자, 이민자 2세 등 내국인도 포함됩니다.

국가데이터처는 오늘(8일) '2024년 이주배경인구 통계 결과'를 발표했습니다.

통계 결과에 따르면 이주배경인구의 규모는 271만 5천 명으로, 1년 만에 5.2% 늘어나 전체 인구 증가율 0.1%보다 50배 빠른 속도를 보였습니다.

전체 인구 구조와 비교하면 30대 이하 청년층이 많고 고령인구 비중은 4분의 1수준으로 낮은 것이 특징입니다.

연령별로는 20∼24세가 26만 3천 명(35.6%)으로 가장 많고, 15∼19세(17.7%), 10∼14세(16.6%) 순이었습니다.

이번 통계는 지난해 11월 1일 기준 대한민국에 3개월 이상 거주하는 이주 배경 인구를 조사한 결과입니다.

기존 행정안전부 통계와 달리 이번 통계에는 사할린 동포와 같이 본인이나 부모가 국적 판정을 받은 사람, 해방 이후 탈북한 사람, 그리고 이들의 자녀까지 포함됐습니다.

국가데이터처 김서영 과장은 "외국인 노동자, 유학생, 결혼이민자 등 국내 거주 외국인이 증가하고, 이들이 귀화하거나 결혼을 해 자녀를 낳는 등 가족을 형성한 영향으로 이주배경인구가 증가한 것으로 분석하고 있다"며 "특히 최근 고용허가제 확대가 취업 인구 유입 측면에 영향을 미쳤다"고 설명했습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
이성훈 기자 사진
이성훈 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지