안권섭 특검, '관봉권 띠지 분실' 대검 감찰 자료 확보

▲ 관봉권 띠지 폐기 의혹'과 '쿠팡 퇴직금 불기소 외압 의혹'을 수사할 안권섭 특별검사가 6일 서초구 사무실에서 열린 특검팀 현판식에서 각오를 말하고 있다.

안권섭 특별검사팀이 '관봉권 띠지 폐기 의혹'과 관련해 대검찰청의 서울남부지검 감찰 자료를 확보했습니다.특검팀은 남부지검 수사관의 돈다발 관봉권 띠지 분실 사건과 관련해 대검 감찰부의 기록을 송부받은 뒤 검토에 나섰습니다.아울러 특검팀은 '쿠팡 불기소 외압' 의혹 관련 자료도 함께 요청한 걸로 파악됐습니다.특검팀은 아직 수사관 채용과 사무실 집기 마련 등을 마치지 않은 상태인데, 그제(6일) 현판식을 열고 수사를 공식 개시한 만큼 수사에 속도를 내려는 것으로 보입니다.앞서 남부지검은 지난해 12월 건진법사 전성배 씨의 자택을 압수수색해 5천만 원어치 한국은행 관봉권을 포함한 현금다발을 확보했는데, 출처를 밝히지 못한 채 사건을 민중기 특검팀에 넘겼습니다.남부지검은 돈다발 지폐의 검수 날짜, 담당자, 부서 등 정보가 적힌 띠지와 스티커를 분실했는데, 직원이 현금을 세는 과정에서 띠지 등을 잃어버렸다고 앞서 밝혔습니다.이에 정성호 법무부 장관은 지난 7월 진상 파악과 책임 소재 규명을 위한 감찰을 비롯해 고강도 진상 규명 조처를 지시했고, 대검은 곧바로 감찰에 착수한 뒤 수사로 전환해 사실 관계 파악에 나섰습니다.대검은 지난 10월 관봉권 관리 과정에서 실무상 과실은 있었지만, 윗선의 증거 은폐 지시는 없었다는 취지의 수사 결과를 법무부에 보고한 바 있습니다.정 장관은 독립적인 제3의 기관이 진상을 규명할 필요가 있다며, 상설특검 수사를 결정했습니다.'쿠팡 불기소 외압' 의혹도 특검팀의 수사 대상입니다.인천지검 부천지청 지휘부가 쿠팡 일용직 노동자의 퇴직금 미지급 사건에 대해 외압을 행사해 불기소 처분이 내려졌다는 의혹입니다.외압 유무와 함께, 쿠팡의 퇴직금 미지급이 퇴직급여보장법 위반에 해당하는지도 특검팀이 재수사할 방침입니다.(사진=연합뉴스)