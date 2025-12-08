'주사 이모' 의혹 일파만파…박나래 "방송 중단"

<앵커>



유명 연예인을 둘러싼 논란이 주말 내내 화제가 됐습니다. 지금까지 확인된 내용 위주로 짚어보겠습니다. 매니저들에게 갑질을 했다는 의혹이 불거진 박나래 씨가, 이른바 '주사 이모'로부터 불법 시술까지 받았단 의혹이 커지자 방송 활동을 중단하겠다고 선언했습니다.



한 인터넷 연예 매체가 방송인 박나래 씨가 불법의료 서비스를 받았다고 보도하며 공개한 사진입니다.



박 씨가 팔에 주사를 맞은 채 누워 있고, 옆에는 잠옷 차림의 다른 여성, 이른바 '주사 이모'가 주사기를 들고 있습니다.



바닥에는 뜯지 않은 약병도 여러 개입니다.



사진 속 장소는 의료 장비와 시설이 갖춰지지 않은 경기도 일산의 한 오피스텔로 지목됐습니다.



지난주 박 씨가 전 매니저들에게 사적인 심부름을 시키고, 술자리를 강요했다는 갑질 의혹과 술을 마시지 않는다는 이유로 술잔을 던져 매니저가 다쳤다는 폭행 의혹 등이 제기된 데 이어 지난 주말 동안 불법 의료 행위 의혹까지 추가로 불거진 겁니다.



특히 '주사 이모'로 지목된 이 모 씨가 SNS에 자신이 13년 전부터 내몽고 포강의과대학병원 최연소 교수를 역임했다는 등의 내용을 올리며 불법 의혹을 부인하자 대한의사협회가 성명서를 내고 이 씨는 국내 의사 면허가 없는 걸로 확인돼 명백한 불법 무면허 의료행위라고 반박했습니다.



[김택우/대한의사협회 회장 : 어떤 상황에서든 비의료인이 정맥 주사를 투여한 행위는 불법 의료 행위이고, 의료기관이 아니면 안정성이 결여된 장소에서 시술은 절대 허용될 수가 없는 겁니다.]



보건복지부도 수사 상황을 지켜보며 필요시 행정 조사를 검토하겠다고 밝혔습니다.



자신을 둘러싼 의혹들에 대한 파장이 커지자 박나래 씨는 방송 활동 '잠정 중단'을 선언했습니다.



"전 매니저와 오해는 풀었지만, 민폐를 끼칠 수 없어 활동을 중단하겠다"고 밝힌 겁니다.



이에 따라 박 씨는 수년째 고정 멤버로 출연했던 MBC 예능 프로그램 '나 혼자 산다', tvN 예능 '놀라운 토요일' 등에서 하차하게 됐습니다.



경찰은 의료법 위반과 특수상해 혐의 등으로 고발된 박 씨에 대한 수사를 본격화했고, 박 씨가 전 매니저들을 공갈 혐의로 맞고소한 사건도 오늘(8일) 수사팀에 배당했습니다.



