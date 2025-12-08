뉴스

[자막뉴스] "너 걱정돼서 할 말 못 해" 김건희 걱정한 남자 '구속 기소'

김진우 기자
작성 2025.12.08 18:11 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
도이치모터스 주가조작 1차 작전 시기인 2009년 12월부터 2010년 10월까지 김건희 여사의 증권사 계좌를 관리한 것으로 알려진 이 모 씨.

민중기 특별검사팀이 오늘(8일) 이 씨를 자본시장법 위반 혐의로 구속기소했습니다.

앞서 도이치모터스 주가조작 사건을 수사한 검찰 수사팀이 이 씨를 불기소 처분한 것과 달리, 특검팀은 이 씨가 주가조작에 관여한 정황을 새롭게 포착했습니다.

지난 2012년 10월 이 씨가 김 여사와 주고받은 카카오톡 대화를 확보한 겁니다.

김 여사의 자본시장법 위반 혐의 재판에서 공개된 이 대화에서 이 씨는 김 여사에게 "난 진심으로 네가 걱정돼서 할 말 못 하는데 내 이름을 다 노출하면 다 뭐가 돼"라고 말했습니다.

이어 "도이치는 손 떼기로 했어"라고 말하자 김 여사는 "내가 더 비밀 지키고 싶은 사람이야 오히려" 라고 답했습니다.

이듬해 3월 주가조작 2차 작전 시기 주포인 김 씨가 다른 주가 조종 혐의로 구속되자, 이 씨는 불똥이 튈 수 있다는 메시지를 보냈고 김 여사는 "그랬구나, 너도 조심해"라고 답한 것으로 알려졌습니다.

특검팀은 이 대화가 두 사람이 주가조작을 사전에 알고 있던 정황이라고 판단했습니다.

주식 거래에 대해 여러 차례 격의 없이 상의하며 범행의 윤곽을 알고 있었단 겁니다.

지난 10월 압수수색 현장에서 도주한 뒤 34일 만에 체포돼 구속된 이 씨는 최근 특검 조사에서, 2010년 10월과 11월 김 여사의 대신증권 계좌가 동원된 통정매매에 "김 여사가 연루됐을 것 같다"는 취지로 진술한 것으로 알려졌습니다.

당시 주가조작 일당이 '주식을 매도하라'는 문자를 주고받은 지 7초 만에 김 여사 명의 계좌에서 매도 주문이 나와 이른바 '7초 매매' 의혹이 제기됐던 거래들입니다.

이에 대해 김 여사 변호인단은 이 씨가 2차 작전 시기, 주포 김 모 씨를 속이고 단타 매매를 한 뒤 잠적하는 행적을 보이는 등 주가 조작 일당과 이해관계가 달라 공범이 될 수 없다고 주장해왔습니다.

(취재: 김진우 / 영상편집: 이승희 / 디자인: 이수민 / 제작: 디지털뉴스부)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
김진우 기자 사진
김진우 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지