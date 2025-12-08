김이탁 국토1차관 "속도감 있는 주택 공급대책 추진"

▲ '제1차 주택시장 및 공급대책 점검회의' 주재하는 김이탁 국토부 1차관

김이탁 국토교통부 1차관은 오늘(8일) '제1차 주택시장 및 공급대책 점검회의'를 주재해 9·7 주택공급 확대방안 후속조치를 비롯한 주택·토지 분야 관련 정책 추진 상황을 점검하고 주요 민생 현안 과제의 조속한 추진을 당부했습니다.김 차관은 정부 출범 후 6개월간 주거 분야 국정과제 추진 상황과 내년 추진 계획을 점검하고, 9·7 대책 후속조치와 관련해 택지 공급과 도심 공급, 여건 개선, 시장 관리 등 4개 분야 3개 과제의 이행 현황 전반을 살펴본 뒤 면밀한 모니터링과 추가 조기화 방안 검토 등을 주문했습니다.김 차관은 또 "공급 확대를 제도적으로 지원하기 위해 입법 과제에 신경 써 달라"며 도시정비법·도시재정비법 개정과 가칭 '노후 공공청사 등 복합개발 특별법' 및 '학교용지 복합개발 특별법' 제정 등 공급 촉진 관련 입법을 위해 국회와 지속해 협력해달라고 당부했습니다.지역주택조합 실태조사 및 제도 개선, 반지하 침수 피해 예방, 청년 월세 지원사업 등 민생 현안 과제와 관련해서는 "민생과 직결된 과제들은 국민 불편이 빠르게 해소되도록 적시에 조치가 이뤄져야 한다"면서 "신속한 대응을 위해서 필요한 사항을 직접 챙겨 나가겠다"고 말했습니다.국토부는 앞으로 김 차관 주재로 주택시장 및 공급대책 점검회의를 격주로 열어 국정과제를 포함한 주택 공급 확대 및 서민 주거복지 과제를 조속히 추진할 방안을 논의할 계획입니다.김 차관은 "속도감 있는 주택 공급대책 추진으로 국민들에게 주택 공급에 대한 확신을 심어주고, 촘촘한 주거안전망 구축으로 청년·신혼부부·주거 취약계층의 주거 불안을 해소한다면 근본적인 국민 주거 안정도 기대할 수 있을 것"이라고 강조했습니다.(사진=국토교통부 제공, 연합뉴스)