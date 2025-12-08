대중문화교류위 연간 2회 전체회의…운영세칙안 입법예고

▲ 이재명 대통령, 시진핑 중국 국가주석과 이야기하는 박진영 대중문화교류위원장

한류의 지속적인 확산을 위한 국가 정책을 심의·조정하기 위해 출범한 대중문화교류위원회가 연간 2회의 전체회의와 6번의 분과회의를 진행하는 것으로 가닥을 잡았습니다.문화체육관광부는 이 같은 내용의 '대중문화교류위원회 운영세칙안'을 입법예고 했다고 밝혔습니다.운영세칙안에 대한 의견은 오는 18일까지 대중문화교류위원회지원단에 제출하면 됩니다.세칙안은 우선 전체회의를 반기마다 1회 개최하도록 하면서, 공동위원장 2명이 모두 필요하다고 인정하거나 위원들의 요구가 있는 경우에도 소집할 수 있도록 했습니다.공동위원장은 최휘영 문체부 장관과 박진영 JYP엔터테인먼트 대표 프로듀서가 맡고 있습니다.또 7개로 나뉜 분과위원회는 두 달마다 1회 여는 것으로 하되, 위원장이 소집하거나 분과위원장이 필요하다고 인정한 경우에도 추가로 열 수 있게 했습니다.각 분과위원회의 소관 업무도 구체적으로 정했습니다.'대중음악', '게임', '웹툰·애니메이션', '영화·영상' 등 4개 분과위원회는 각 장르의 국내외 경쟁력 강화와 해외 진출 확대를 위한 지원 정책·제도 수립 등을 담당합니다.'라이프스타일 분과위원회'는 식품, 뷰티, 패션 산업 등 대중문화교류 활성화와 관련된 연관산업의 진흥을 위한 관계 부처의 정책·제도 조정 및 신규과제 발굴 등을 소관합니다.'투자 분과위원회'는 대중문화 교류의 투자 기반 확충 및 투자확대 등을 담당하고, '정책 분과위원회'는 경쟁력 강화를 위한 연구 및 산업 기반 확충을 추진합니다.또 위원회 활동을 지원할 대중문화교류위원회지원단은 지원단장 산하에 기획총괄팀, 정책조정팀, 교류지원팀, 교류사업팀 등을 두기로 했습니다.위원회는 입법예고 기간이 끝나는 대로 내부 의결절차를 걸쳐 세칙안을 확정할 방침입니다.(사진=박진영 인스타그램, 연합뉴스)