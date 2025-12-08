[자막뉴스] "트럼프 중재는 종잇장?" 또 충돌…태국 캄보디아 '쾅쾅!' 전쟁 비상

태국 캄보디아 국경 지역에서 폭발 소리가 들립니다.



놀란 주민들은 방공호로 급히 대피합니다.



도널드 트럼프 미국 대통령 중재로 휴전하기로 했던 두 나라가 오늘 새벽 국경 지역 태국 우본랏차타니주에서 다시 충돌한 겁니다.



태국군은 캄보디아군이 먼저 포격을 가했고, 태국 군인 1명이 숨지고 4명이 다쳤다고 밝혔습니다.



이에 태국군은 추가 공격을 막기 위해 항공기를 동원해 캄보디아의 군사 표적을 타격했다고 주장했습니다.



반면 캄보디아 국방부는 먼저 공격한 적은 없다며 태국에 적대 행위 중단을 촉구했습니다.



또 며칠 동안 태국군이 도발했지만 보복하지 않고 사격 중단을 요청해왔다고 반박했습니다.



두 나라는 지난 5월에도 국경지대에서 교전을 벌였고 7월엔 지뢰 폭발 사고로 태국 군인 8명이 다쳤습니다.



같은 달에만 닷새 동안 무력 충돌이 이어져 양측에서 48명이 숨졌고 30만 명 넘는 주민이 피란길에 올랐습니다.



지난 10월 트럼프 대통령의 중재로 휴전 협정이 체결됐지만 지난달 태국 국경에서 또다시 지뢰가 터져 군인이 다치자 태국 정부는 휴전 이행을 중단하겠다고 선언했습니다.



