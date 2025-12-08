[자막뉴스] 주말 아침 '차 없는 서울'? 오세훈 "러닝족 위해 당장 내년부터"

이르면 내년부터 서울에 주말마다 아침 도로를 일부 막고 시민들이 자유롭게 시내를 달릴 수 있게 될 것으로 보입니다.



동남아시아 출장으로 말레이시아 수도 쿠알라룸푸르를 찾은 오세훈 서울시장은 현지시간으로 어제(7일) 쿠알라룸푸르의 달리기 행사인 '카-프리(car-free) 모닝'을 내년 봄 서울에도 시범 도입하겠다고 밝혔습니다.



카-프리 모닝은 매주 일요일 오전 7시부터 9시 사이 쿠알라룸푸르 도심 한가운데 도로를 막고 시민들이 시내를 뛸 수 있게 하는 시 차원의 체육 행사입니다.



오 시장은 말레이시아 한국유학생 동문 간담회를 찾아 이 '카-프리 모닝'을 언급하면서, "요즘 서울에도 달리기 인구가 늘었는데, '카-프리 모닝'을 도입하면 훨씬 많은 시민이 도심에서 달리기를 할 것 같다"고 말했습니다.



오 시장은 그러면서 "바로 내년부터 시범사업을 거쳐 도심에 달리기 프로그램을 만들어야겠다고 생각한다"고 덧붙였습니다.



오 시장은 이후 기자들과 만나 "아침 7시부터 9시로 시간을 정해놓고 차로를 반 정도 열어 대중교통 차단 영향을 최소화할 것"이라고 설명했습니다.



오 시장은 동남아시아 국가와의 협력과 서울의 위상 강화를 도모하기 위해 지난 4일부터 4박 6일 동안 베트남과 말레이시아를 방문해 일정을 소화하고 있습니다.



