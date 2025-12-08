뉴스

국민의힘 "이재명 정권, 혈세로 노조와 부당 거래"

국민의힘 "이재명 정권, 혈세로 노조와 부당 거래"
▲ 8일 국회 의원회관에서 국민의힘 정책위원회·환경노동위원회 공동 주최로 열린 청년 노동정책 토론회에서 장동혁 대표가 인사말을 하고 있다.

국민의힘 장동혁 대표는 오늘(8일) "이념투쟁으로 얼룩진 일터를 진짜 노동자들에게 돌려드리겠다"고 말했습니다.

장 대표는 국회 의원회관에서 열린 당 정책위원회 주최 청년정책 토론회에 참석해 "이재명 정권과 민주당은 성실한 삶의 현장인 일터를 정파적 이익을 지키는 정치투쟁의 장으로 전락시킨 지 오래"라고 주장했습니다.

2026년도 예산안에 양대 노총의 임차보증금 등 110억 원이 반영된 것을 두고는 "국민의 혈세로 대선 청구서를 결제하는 부당거래"라며 "정권과 거대 기득권 노조가 야합한 대국민 갑질"이라고 비판했습니다.

이어 "그냥 쉬는 청년이 70만 명을 넘는 와중에 정권의 형과 누나들은 연봉 몇억짜리 직장을 자기들끼리 나눠 먹는다"며 "기득권 독점과 세습으로 빼앗긴 청년들의 일자리를 국민의힘이 반드시 되찾아드리겠다"고 말했습니다.

김은혜 원내정책수석부대표는 "'지옥으로 가는 길은 선의로 포장돼있다'고 하는데, 대표적인 게 노동정책"이라며 "전체 노동자의 12%인 노조를 위해 나머지 88%의 청년·미조직 노동자가 외면당하는 건 기회의 공정이 아니다"라고 강조했습니다.

