박나래 "방송활동 중단…오해 풀었지만 불찰 반성"

작성 2025.12.08 17:25
'갑질'과 불법 의료행위 의혹에 휩싸인 개그우먼 박나래 씨가 방송활동 중단을 선언했습니다.

박 씨는 오늘(8일) 자신의 SNS를 통해 "모든 것이 깔끔하게 해결되기 전까지 방송활동을 중단하기로 결심했다"고 밝혔습니다.

최근 이어진 전 매니저들의 폭로에 대해서는 오해와 불신으로 인한 것이었다며 직접 만나 이를 해소했다면서, "여전히 모든 것이 자신의 불찰이며 깊이 반성하고 있다"고 말했습니다.

축구 국가대표 손흥민 선수의 아이를 임신했다며 이를 알리겠다고 협박한 일당에게 1심 재판부가 징역형을 선고했습니다.

서울중앙지법은 20대 여성 양모 씨와 40대 남성 용 모 씨에 대해 죄질이 불량하다며 각각 징역 4년과 2년을 선고했습니다.

재판부는 "양 씨는 태아가 손흥민의 아이라고 생각했다고 했지만, 진술이 일관되지 않으며 손흥민으로부터 지급받은 3억 원은 통념에 비춰 임신중절로 인한 위자료로 보기에 지나치게 큰 금액"이라고 지적했습니다.

온라인에 폭파 등 거짓 협박 글을 올려 경찰력 낭비를 유발한 이들에게 잇따라 손해배상 소송이 제기됐습니다.

경찰은 지난 8월 한 유튜브 게시물에 신세계백화점 본점을 폭파하겠다는 댓글을 단 20대 남성에게 1천200여만 원의 손해배상을 청구했습니다.

그만큼 불필요한 세금이 낭비됐다는 판단에서입니다.

또 지난해 9월 한 온라인 익명 커뮤니티에 "야탑역에서 30명을 찌르고 죽는다"는 게시물을 올린 20대 남성에게는 5천500만 원을 청구했습니다.
